臺灣防疫成果受世界肯定 國際女醫師協會向林口長庚醫院視訊汲取經驗

新冠肺炎COVID-19在美國和歐洲疫情持續延燒，臺灣在這場世紀浩劫初期就已超前佈局，防疫成果受到全世界的肯定。昨日上午100多位來自全美、加拿大等52個醫院和機構及私人診所的醫師，特別與林口長庚紀念醫院的感控專家進行一場跨海視訊會議，交換抗疫心得及汲取經驗。

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐全球，至今已超過85萬確診病例，美國後來居上累計確診數突破18萬居全世界第一，死亡超過3,800人，重災區紐約州確診病例逾75,000例，超過1,500人喪命。而臺灣至今確診322例、死亡5人。

美國女醫師協會(American Medical Women’s Association, AMW）前任理事長Dr. Padmini Murthy教授日前主動聯絡林口長庚紀念醫院副院長賴瓊慧，希望進行「臺灣醫院和政府對COVID-19的因應政策」視訊會議。

為協助美加共同抗疫，賴瓊慧也邀集院內相關的感控專家與會，包括：感控委員會主席暨副院長賴旗俊、防疫總指揮暨衛福部新冠肺炎專家小組副院長邱政洵、感染科主任吳丁樹、醫師黃柏諺、醫師鄭鈞文、傳染病醫療網北區指揮官黃玉成，以及長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如。

長庚醫療團隊分享了包括政府從武漢封城前至目前為止的各項防疫措施，例如：口罩禁止出口、邊境管理及限制來台訪客、接觸者及高風險個案篩查隔離措施、防疫資源的分配等等，以及COVID-19篩查策略的運用、配合指揮中心針對高風險疑似個案及接觸者的主動篩檢、討論檢驗能量、時效。

另外，也分享醫院在病人就醫流程動線的規劃、對應於不同感染風險實行病人分艙分流、從安全的綠區到疑似或確診個案的紅區專責病房安排，其流程涵括門急住診病人、開刀房病人、檢查室病人等。

國際女醫師協會成立於1919年，是世界衛生組織的一個非政治、非營利、非地域性之機構及諮詢團體，目前會員包括90個國家，分布於6大洲，並比照世界衛生組織分成北歐、中歐、南歐、北美、拉丁美洲、中亞、西太平洋區、東非八個區域，臺灣隸屬西太平洋區，目前有台灣、澳洲、香港、日本、菲律賓、南韓、蒙古、中國等8個會員國及紐西蘭（以個別會員參與)。國際女醫師協會每三年舉行一次世界大會，2022年的MWIA世界大會將由臺灣主辦。