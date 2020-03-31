南科TransMedx創投媒合會 吸引國際資金關注

南科新創醫療器材加速器在南科高雄園區智慧生醫旗艦館，舉行成果發表暨國際創投媒合交流會，有多家國際創投共襄盛舉；圖為新創公司與創投公司在該媒合交流會合照。圖/金屬中心提供

南科新創醫療器材加速器(以下簡稱TransMedx)，昨(30)日假南科高雄園區智慧生醫旗艦館，舉行成果發表暨國際創投媒合交流會，邀請多家國際創投，包括台杉投資管理顧問、富厚投資、翔湧生技管理顧問、創投公會，全國中小企業總會及南科廠商等共襄盛舉；會中並與柏瑞醫(Biomdcare)、麥博森(Mobiosense)、云醫智能(Cloudmed)及Cyper S等新創團隊，簽署投資評估意向書，期共同打造南科智慧生醫創新生態圈。

金屬中心執行長林秋豐表示，為協助南科建構完善的智慧生醫生態鏈，與民間創投公司—上傑洋攜手成立TransMedx，這是國內唯一專注在醫材領域的加速器，於去(108)年8月正式啟動後，網羅台灣醫療器材科技(Medtech)中創業新秀加入TransMedx，其中柏瑞醫、麥博森、云醫智能及Cyper S團隊，更從全臺17間新創公司的激烈競爭中脫穎而出，其核心技術橫跨AI、大數據、聲音辨識等與智慧醫療及醫材相關，充分展現結合ICT資通訊與BIO生醫的兩大臺灣科學園區產業優勢。

本次輔導的團隊皆為成立5年以下的早期新創，在過去6個月針對臨床需求、市場潛力、商業模式，以及潛在策略合作夥伴，提供1對1客製化方式密集訓練輔導，協助搭起投資人與新創公司的橋樑，讓臺灣Medtech新創團隊和企業與創投資金接軌，向國際創投展示階段性成果，來吸引種子基金或投資人的青睞與扶持，使優秀的新創公司能鏈結國際。

金屬中心自98年起執行「南部生技醫療器材產業聚落計畫」，至今已有10年，除扶植特色醫材產業之外，結合新興技術，未來協助南科管理局引進更多醫材新創公司，注入新活水，帶動南科智慧生醫聚落發展的新動能

文 葉圳轍

工商時報

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