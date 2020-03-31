Renishaw拉曼光譜快速鑑定細菌感染，爭分奪秒挽救生命

人們對公衛日益重視，也突顯了發展「快速鑑定」技術的重要性。「及早發現、及早治療」無論是針對病毒感染或細菌感染，皆適用之。Ota Samek 博士在捷克共和國科學院的科學儀器研究所 (Institute of Scientific Instruments) 帶領著一個生物光子學與微流控光學研究團隊，使用 Renishaw 拉曼光譜儀系統測試新型葡萄球菌鑑定方法，為快速診斷和治療傳染性疾病打開了通道！

葡萄球菌存在於人類和其他哺乳動物的皮膚和毛髮上，通常是無害的。但是它的某些菌株例如金黃色葡萄球菌 (S. Aureus)，一旦進入人類或動物的身體則會導致嚴重感染。感染者的治療取決於儘早發現和鑑定病原體，在較為嚴重的情況下，必須在確診後一小時內立即開始治療。不幸的是，現有的檢查方法需要好幾天，威脅患者生命。

Ota Samek 博士與團隊主要研究使用拉曼光譜在瓊脂平板上培養的細菌菌落中鑑定葡萄球菌菌株。他們使用 Renishaw inVia™ 共焦顯微拉曼光譜儀採集了 277 個不同的葡萄球菌菌株的拉曼光譜，並區分 16 種葡萄球菌，準確率高達 100%。隨後，他們研究了兩種最常見的致病性葡萄球菌 – 金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌；拉曼光譜技術有助快速且可靠地區分不同的菌株。Samek博士說：「這歸功於 inVia 共焦顯微拉曼光譜儀的諸多優點，包括檢測速度快、易於操作、性能可靠和自動化。」

研究團隊又研究使用拉曼光譜檢測細菌生物膜，使用 inVia 共焦顯微拉曼光譜儀檢測表皮葡萄球菌和假絲酵母菌，直接在瓊脂平板上培養的菌落中區分生物膜陽性與陰性菌株。

Samek博士解釋道：「我們發現，假絲酵母菌的總體鑑定準確率為 98.9%，而表皮葡萄球菌為 96.1%， 顯示拉曼光譜能夠檢測微生物生物膜的形成。臨床醫生可以基於是否存在已形成生物膜的微生物來為患者制定合適的治療方案…在實際研究工作中，我們發現 inVia 共焦顯微拉曼光譜儀在大量細菌樣品的長期檢測十分可靠，能確保檢測結果的重複性。」