無痛泌尿內視鏡攝護腺剜除術 尿尿不再『滴滴答答』

東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥醫師。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥醫師。圖／東元綜合醫院提供

一名58歲林姓僑胞，長期旅居國外，近一年來因夜尿頻繁，一個晚上爬起來上廁所4至5次，嚴重影響睡眠，血壓也隨之升高，每次小便還要腹部用力才尿的出來。在國外藥物治療效果不好、治療費用非常高，決心搭機返台尋找根治方法，林男輾轉來到東元綜合醫院泌尿中心，經醫師診斷發現攝護腺內有5乘6公分的增生腺體，唯一根治的方法就是接受『泌尿內視鏡鈥雷射攝護腺剜除手術』，術後一天就可拔除尿管，幾乎沒有任何疼痛感，住院一天就出院了。

依據衛福部門診就診量統計，107年共有667,422人因攝護腺肥大的困擾就診，較去年增加1.03%。東元綜合醫院泌尿科主任黃賢祥醫師指出，攝護腺疾病年輕化的原因，應該與國人的飲食習慣西化有關，愛吃高油、高脂的西式食物，導致門診中年輕的攝護腺疾病患者越來越多，就連攝護腺疾病中最致命的攝護腺癌的死亡數字也跟著攀升。

黃賢祥醫師說明，傳統內視鏡手術是從尿道內電燒切除，傷口在尿道內會流很多血，尿道傷口會疼痛，又需放導尿管數天，痛苦不堪。而『泌尿內視鏡攝護腺剜除術』是從尿道口放入器械來進行鈥雷射手術，手術過程

中利用鈥雷射把增生腺體從外皮層剝離出來，再將腺體推至膀胱內利用器械吸出來，就像是橘子肉從外皮之間的間隙剝離出來般，保留了尿道下表皮及功能又有效止血，因此，術後既不疼痛又安全，將來也不容易復發，隔天就能移除尿管出院。

黃賢祥醫師提醒，男性若發現自己的尿流柱比以前細小又滴滴答答，就可能有攝護腺肥大的問題，多數患者服藥可改善，但症狀會隨老化而越來越嚴重，只要發現藥物療效變差即可考慮微創手術治療。此外，要預防攝護腺肥大，應少吃紅肉等高膽固醇食物，多吃蔬果、運動以及適當性行為也很重要，之前的研究推估出一個公式，30至39歲以3乘9等於27，意即『兩星期做7次』，而60歲上下的男性，則是6乘9，等於『5星期做4次』，以此類推；另外，飲酒過量、服用感冒藥、長時間憋尿及睡前喝太多水都可能影響攝護腺，需多加注意。

攝護腺肥大就比如說是成熟肥厚的橘子，鈥雷射把增生腺體從外皮層剝離出來，打通尿道阻塞。圖／東元綜合醫院提供
攝護腺肥大就比如說是成熟肥厚的橘子，鈥雷射把增生腺體從外皮層剝離出來，打通尿道阻塞。
圖／東元綜合醫院提供

黃賢祥醫師呼籲，對於中老年男人的照護議題越來越多，如何能讓攝護腺肥大患者的生活更有品質、有尊嚴，已是當前醫療發展的新趨勢。由於中老年男人自覺可能較不敏銳，未避免忽視攝護腺健康，建議尤其年長男性要定期到泌尿科作攝護腺檢查。

文 李水蓮

工商時報

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