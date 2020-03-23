台灣粒線體應用技術公司與全球威粒公司簽訂產品全球獨賣權利戰略協定

解開人類神奇密碼，台灣粒線體應用技術股份有限公司團隊在國發基金的支持下，致力於粒線體技術的研發，多項技術榮獲專利認證與國際品質金牌獎殊榮，該公司將這項傲人的技術首先應用在保健食品，研發出具調、理、補特色的四樣產品，日前與全球威粒國際股份有限公司簽訂「全球獨賣權利」的戰略協定，共同為全體人類謀求福祉。

台灣粒線體應用技術公司和全球威粒國際公司於3月20日共同在新竹生醫技術園區舉辦記者會，兩大專業研發與專業行銷團隊結合，向世界宣告這份合作聲明。

隨著科技日新月異，人類追求健康長壽已經不再是遙不可及的事情，在21世紀的現在，多數人談論的話題不只是財富、成就，「健康」已經是全人類必修的學分。

我們都聽過「預防勝於治療」，因為有了這專有名詞造就了健身運動、養生餐以及營養輔助品、保健食品市場。其中就屬保健食品市場為這個預防勝於治療效應中帶來一個沒有上限的無限商機，然而保健食品市場早已行之有年，從歷史看未來，我們知道的就有百草神農氏、本草綱目到現代的保健食品代工種類繁多，但到底什麼才是對我們最好？

台灣粒線體應用技術公司將粒線體技術應用在保健食品，成功的研發出「粒蹟-靶向青春軟膠囊食品」、「粒凍-脈拓晶凍」、「粒飲-代謝黑咖啡飲品」、「粒肽-粒線體分子肽」四項產品，這四項產品具有調、理、補的特色，台灣粒線體團隊更創造出一般保健食品無法取代的以天然植物萃取的Dynamito粒線體活化因子關鍵技術，為全世界77億人口帶來莫大福音。產品訊息可上網查詢

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