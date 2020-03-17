戴維爵士本土抗疫小尖兵 防疫不落人後

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴大，全球確診、死亡人數不斷攀升，台灣在此波新冠疫情的防疫工作被視為國際上的標竿，至今防疫成績被全球各國高度肯定，究其主因除了全民戒慎恐懼的心防，政府實施的口罩實名制，媒體上鋪天蓋地的衛教宣導也有相當的成效。

面對歐洲、美洲、亞洲多國新冠肺炎疫情爆發且持續增溫，國內知名抗菌技術廠家優尼克生技總經理馬瑞彣博士強調，「防疫是長期抗戰，現在正是避免社區感染的關鍵時刻」，除了戴口罩、勤洗手這兩個基本功之外，也應該適當使用防疫噴霧消毒，為日常環境做清潔消毒。

近來儘管民眾的防疫殺菌需求大增，但國內酒精供應量不足，除了造成酒精之亂，國內許多防疫商品也搶在這波疫情上線，其中尤以次氯酸商品為最多，甚至有許多廠商以贈送為號召，讓民眾免費領取。然而因次氯酸之刺激性隱憂與安全性不足等問題，引來衛福部在近期多次強調「次氯酸不可用於肌膚」的警示。

優尼克自力開發且擁有148國20項專利保護的UC專利技術，用於環境殺菌防疫、個人抗菌防疫，產品具有長效護膜防禦力，可預防七大流感病毒，11種細菌，四種真菌，過去二、三年在二岸三地母嬰市場，其技術能力已深獲肯定。此外，UC技術也廣泛用於食品、保鮮等各類消費市場，協助改善國人健康生活，在琳瑯滿目的抗菌產品中，被視為有潛力的防疫類商品之獨角獸。

優尼克生技堅持專業與品質，旗下的戴維爵士系列產品通過國內外專業認證機構嚴格的檢驗與認證，近年漸受消費者注重與選購；在眼前這波新冠疫情期間也投入大量資源放大生產規模，並動員投入防疫工作，力求在防疫期間讓國人都能有安心、安全的抗菌防疫產品。