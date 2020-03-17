防疫產品漫天叫價，正確選擇三撇步

新冠肺炎疫情蔓延全球，各廠家防疫產品傾巢而出，各種消毒產品令人眼花撩亂，如何選擇適合的防疫抗菌產品，國內連鎖藥局龍頭大樹醫藥以通路商的立場呼籲，挑選防疫產品時必須注意正確三撇步。

大樹的選購三撇步很簡單，首先，產品是否具備完整國際專家證實；其次，產品是否能有效對抗細菌病毒；第三，產品對於人體的皮膚、呼吸道是否造成毒害性。

由於近期次氯酸、酒精等消毒產品遭醫界、學界等單位指出具有致癌、皮膚過敏、紅腫等副作用，因此大樹特別推薦一款以『專利UC氣態二氧化氯』為抗菌技術之衍生性產品，全成分皆無任何次氯酸、酒精。經由國際ISO實驗室認證不會造成皮膚過敏、無細胞毒性、無眼睛刺激反應，同時檢測其消毒後之水體內無任何總餘氯、亞氯酸鹽、溴酸鹽致癌物的殘留，證明UC抗菌技術與傳統消毒劑安全性大幅提升。

由國內生技業者獨創的專利UC抗菌技術經由長庚醫學大學新興病毒中心證實，針對腸病毒71型、A型流感、B型流感有顯著的抑制效果；日前更是結合本次COVID-19新型冠狀病毒大陸主導全國防疫作業之鍾南山院士旗下於廣州呼吸治療研究所的研究單位證實，能有效抑制呼吸道傳染性病毒。

相較於市面上的防疫產品的消毒成分可能有致癌、皮膚過敏、紅腫等現象，更甚者會造成呼吸道傷害的疑慮，UC專利技術透過臨床醫學大學證實不會造成呼吸道刺激，甚至在臨床亞慢毒性測試(飲用水90天測試)，皆不會造成呼吸道傷害、無臟器突變、無體重改變(無毒性指標)等。

近年來UC抗菌技術已發展出戴維爵士系列商品，產品技術報告更是發表在世界頂尖IJERPH國際期刊，除了做出醫學臨床報告外，也讓世界級專家檢視來自台灣生技業者的優質專利抗菌技術。