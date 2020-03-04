攜手花慈合攻血液腫瘤商機 尖端醫走俏

國內細胞治療發展熱，蔡政府連任後，力推的生技產業，將可望再度成為市場焦點，依據日本經濟產業省預估，全球再生醫學市值至2050年將達到3,800億美元，2020年的「細胞療法」概念股，應不會太寂寞。

特管辦法開放屆滿一年以來，尖端醫積極與醫療院所合作，共同向衛福部提出細胞治療計畫申請，是第三家通過衛福部GTP查核的細胞製備場所，並與花蓮慈濟醫院進行全台第一例細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症的案例。

近期雙方再添新合作案，宣布合攻骨髓瘤與淋巴瘤，以「自體免疫細胞治療」經標準治療無效之血液惡性腫瘤計劃，目前與花慈申請的總件數計7件，其中實體癌第四期在去年八月底衛福部核定通過，這呼應了總統蔡英文推展生技產業政策目標。

花蓮慈院精準醫療研發中心主任李啟誠指出，骨髓瘤是人體免疫系統中負責產生抗體的漿細胞，癌化後，在骨髓中不斷複製增生，是國內發生率第3高的血液惡性腫瘤，好發於65至70歲的老年族群，每年新增病患人數約500人；另根據台灣癌症登記資料顯示，每年約有3,500人罹患淋巴癌，為國人癌症十大死因第9名，又稱「沉默的癌症」。

特管辦法開放後，細胞療法是癌症治療的新選擇，就是病患抽血後，在核准的細胞製備場所進行培養，擴增數量及活性，再回輸到病患體內攻擊癌細胞。醫學文獻指出，使用細胞因子誘導殺傷細胞治療癌症安全性高且副作用低，可以增加本身的免疫能力，減少腫瘤大小及癌症指標，同時對生活品質的提升亦有很大幫助。

尖端醫董事長蘇文龍表示，由神經外科專家林欣榮院長領軍的細胞治療團隊，在臨床治療上已取得豐厚的成果，再搭配尖端醫多年的細胞培養經驗及GTP的品管，將好的細胞產品投入醫療院所，才能真正造福病患與推動醫療產業的進步。

積極布局細胞治療產業的尖端醫，目前與花蓮慈濟醫院、新光醫院與北醫附醫三家醫院合作，共提出9件申請案，更投入其他適應症的開發；尖端醫去年12月營收較前年同期成長86.32％，年營業收入也較2018年成長22.25％，營收動能來自細胞相關服務，未來將投入基因檢測、和拓展海外細胞市場等。