保養從健康打底 常保內外兼修的美麗

春暖花開的季節，不僅萬物蓬勃生長，也帶動更多健康與美顏的話題。從三月女神節、四月婦幼節到五月母親節，每年開春所帶動的一連串消費話題，往往都跟女性朋友有關。提到「青春美麗」，大部分的人都會聯想到服裝、彩妝與保養品，殊不知打好「健康的基底」，才是對女性朋友而言真正的「美麗」根本。

膠原蛋白並不是「吃」就有效，能被「吸收利用」才是關鍵。現在資訊發達、情報多元，大部分女性朋友都知道透過適度的「膠原蛋白」補充，有助益常保青春與健康；然而，日常飲食中常見的膠原蛋白補充來源，是豬腳或魚皮，同時也涵蓋高熱量的食材，往往一不小心希望能補充營養，卻先補充體重。尤其食物的分子較大，攝取上其實遠遠不如質精化的機能補充產品，能讓人體在低熱量、低負擔的情況下，有效利用營養素，達到健康機能提升。

市售的產品琳瑯滿目，該如何選購安全的保健品呢？訪查營養師與專業人士後，可得以下結論：應選有合格認證或標章之產品、須有明確的產品標示或營養成分，以及消費者應堅持定時定量三個月以上，較能感受身體之變化。

「製作產品要以消費者的健康與安全為優先！」日喬恩生技有限公司品牌公關愷薇指出，日喬恩生技公司十分注重品質、產品安全性與價格合理度，並建立持續溝通回饋改進的客服機制。關愷薇表示，「只有傾聽與了解消費者的需要，才能幫助消費者解決問題、滿足內心的渴望。」日喬恩生技公司對這一點非常努力堅持。

據悉，日喬恩生技公司擁有多位營養師與獨立實驗室，聯合數十家生技公司共同研發具有多項認證的機能性產品，秉持聆聽消費者心聲，滿足顧客需求的初衷，更重視HACCP及ISO國際認證。為什麼會花這麼多時間與金錢成本在細節上？日喬恩公司期待以一份「值得信賴的女性密友」的溫柔，帶給消費者美麗與自信。

品牌公關愷薇鼓勵消費者，當代的「美」與「健康」絕不能只注重表面功夫，由內而外打造更好的體質，落實健康與營養的基礎，才能夠真正讓肌膚漂亮，「即使不上妝也能常保青春與好氣色！」