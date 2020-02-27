愛情公寓關企大研生醫 強攻保健品市場

在十多年前，智慧型手機尚未發達的年代，台灣最具指標性的交友軟體非尚凡國際創新科技所開發出的「愛情公寓」莫屬，大研生醫為上櫃公司尚凡國際創新科技(5278)百分之百持股的子公司。愛情公寓創辦人之一的林東慶念的是藥學系，具有專業藥師證照，大研生醫成立緣起來自於林東慶對於家人的愛心，因為大兒子吃魚會過敏，因此在2018年林東慶開始研究魚油類保健食品，耗時近10個月開發出大研生醫第一支保健食品「德國頂級魚油」，成功讓對魚肉過敏的兒子也能攝取到優質的Omega3。

根據去年經濟部產業經濟統計資料，保健營養食品產值創歷史新高，107年產值達161億，現今受疫情影響，更加引起國人對保健食品的關注，除了養成飲食均衡、保持運動習慣及良好生活作息之外，保健品則是輔助加強補充養份的幫手。

在台灣保健食品百家爭鳴的戰場中，要如何讓產品被看見?

董事長林東慶分享大研生醫研發時秉持兩項重點，「安心高品質」與「有感成效」，如何有感，來自於原料足量添加。自家保健產品成本最高的地方來自於高品質的原料，以「德國頂級魚油」為例，Omega3 84%以上、EPA+DHA 80%並採用德國 KD Pharma 高品質原料來源。而大研生醫研究團隊來自美國、日本、台灣等各生技領域專精的博士與醫師專家，成立宗旨是「打造讓自己與家人都安全、安心及有效之健康食品。」由團隊裡多位博士研發尋找數千篇國際期刊論文，並經過多重嚴格安全性測試檢驗，設計出最佳配方。每一個大研生醫開發出的產品，都是以做給自己家人吃的品質要求。因此雖然大研生醫成立一年多而已，但是透過客戶們的分享，有收到許多回頭續購客戶的訂單，對我們來說是非常大的肯定。

林東慶也笑說尚凡股東不用過多期待可以帶來很多獲利，因為大研投入大量研發配方與尋找國際頂級原料與藥廠合作，成本很高。加上市場上各通路抽成也很高，所以大研生醫較無利潤。希望透過大研生醫的產品讓更多台灣人與家人朋友們健康，是我們最大的期望與理念。