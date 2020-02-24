防疫一條龍 花蓮慈濟打造防疫堡壘

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)病例，為23日公布確診案27之小兒子(案29，40多歲)及妻子(案30，70多歲)，花蓮慈濟醫院為降低院內部感染風險，打造防疫一條龍以維護院方、民眾之安全。

還在排隊領藥嗎？隨著新型冠狀病毒的防疫概念提升，醫院成為防疫期間的重要防禦堡壘，為此花蓮慈濟醫院規劃一條龍式的防疫問診採檢流程與動線，並設立包含「負壓採檢室」、「藥來速」等便民服務。花蓮慈院副院長吳彬安表示，防疫期間每家醫院都是重要的堡壘，從專業防疫角度，從可控制範圍落實院內感染控制，有利於預防臺灣疫情擴大，更保護好每位珍貴的醫院同仁。

在疫情的影響下，花蓮慈院落實衛生福利部防疫政策，除了加強宣導民眾戴口罩、勤洗手外，更呼籲民眾減少進入醫療院所的機會，在防疫期間，僅開放大門出入，且門診大樓(大愛樓)側門設置「藥來速」慢箋預約領藥窗口，可降低感染的機會。花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，持有慢性病連續處方箋且無自費處方的民眾與其家屬，在連續處方箋的第二、三次領藥時，可經花蓮慈濟醫院網站或領藥APP進行預約，在預約領藥日期當天上午10點至下午1點間，院外側門設有藥來速、專用臨時停車格，民眾持健保卡即可領藥，以節省民眾入院、等候調劑，以及領藥時間。

當民眾要入院就醫時，紅外線熱影像會偵測每個人的體表溫度，若有發燒跡象時，院方人員將引導民眾沿著院外步道走至發燒篩檢站，由醫護人員進行問診，接著到獨立的X光篩檢車進行檢查，確認有無肺炎等相關症狀，將會進入花蓮慈院創新設置的院外負壓採檢室，近一步確診民眾安全。花蓮慈院急診部主任陳坤詮表示，醫護人員經負壓採檢室，不需要直接接觸到看診民眾，可完成包含抽血在內等許多檢體的採集工作。別以為這是單純的物理性隔絕防疫，陳坤詮指出，院外負壓採檢室內建負壓的設置，加上HEPA高效濾網的配合，可有效的降低各類病毒擴散的可能，且負壓採檢室內並設有平板電腦進行衛教，以降低民眾對未知狀況的恐懼感，並於採檢室內獲得正確的防疫知識。

「醫護人員也是人，還是醫院珍貴的同仁！」吳彬安副院長表示，防疫是全民的責任，也是醫護人員的使命，而醫院是大家最重要的後盾，所以院方在確保重要的防疫物資能跟上腳步的同時，也希望保有有效控制的感染方式，以利守護同仁及民眾的生命健康。吳彬安副院長在此特別感謝急診部、感染控制小組、總務室與企劃室的規劃，創新設置出院外負壓採檢室，也期盼就醫民眾一同配合，以落實防疫的角度為己任，珍惜身旁的每個人。