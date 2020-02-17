徵人啟示|農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理
109年2月24日截止
對於產業媒合、活動企劃與執行、農業與生物學術研究有興趣的專業人才看過來!
中研院農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理，即日起至2月24日止，對該職務有興趣的有志青年，歡迎您有機會成為位台灣農業生技發展的推手之一!
【農業生技分析與促進辦公室應徵啟示】
- 職缺：開發經理，2位
- 資格：
熟悉OFFICE文書處理，個性主動積極、細心、能獨立作業、善溝通協調、喜愛團隊工作，具生物科技相關工作經驗尤佳。
- 工作內容：
- 學研界或產業技術、專利智財分析及其案源篩選。
- 企劃執行產業媒合、交流活動及媒體文宣業務。
- 辦公室行政業務。
- 工作地點及期間：台北市南港區研究院路二段128號 中央研究院農業科技大樓A232室，期間自109年3月至12月。
- 待遇：比照科技部補助計畫支薪標準，屬約聘人員，享有勞健保。
- 試用期：一個月（照常給薪） | 評鑑標準：配合度、準時、工作態度、出勤穩定度等。
- 應徵方式：意者請於109年2月24日前，將「履歷(請附照片及手機號碼)」、「自傳（含應徵動機、推薦人姓名及其聯絡方式）」、「學經歷證明文件」，e-mail至ctc@gate.sinica.edu.tw，陳組長收。合者另行通知面試時間。