徵人啟示|農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理

109年2月24日截止

文 曾小芳
農業生技分析與促進辦公室 提供

對於產業媒合、活動企劃與執行、農業與生物學術研究有興趣的專業人才看過來!

中研院農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理，即日起至2月24日止，對該職務有興趣的有志青年，歡迎您有機會成為位台灣農業生技發展的推手之一!

【農業生技分析與促進辦公室應徵啟示】

  • 職缺：開發經理，2位
  • 資格

熟悉OFFICE文書處理，個性主動積極、細心、能獨立作業、善溝通協調、喜愛團隊工作，具生物科技相關工作經驗尤佳

  • 工作內容：
  1. 學研界或產業技術、專利智財分析及其案源篩選。
  2. 企劃執行產業媒合、交流活動及媒體文宣業務。
  3. 辦公室行政業務。
  • 工作地點及期間：台北市南港區研究院路二段128號 中央研究院農業科技大樓A232室，期間自109年3月至12月。
  • 待遇：比照科技部補助計畫支薪標準，屬約聘人員，享有勞健保。
  • 試用期：一個月（照常給薪）  |    評鑑標準：配合度、準時、工作態度、出勤穩定度等。
  • 應徵方式：意者請於109年2月24日前將「履歷(請附照片及手機號碼)」、「自傳（含應徵動機、推薦人姓名及其聯絡方式」、「學經歷證明文件」，e-mail至ctc@gate.sinica.edu.tw，陳組長收。合者另行通知面試時間。
文 曾小芳

工商時報

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