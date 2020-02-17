徵人啟示|農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理

對於產業媒合、活動企劃與執行、農業與生物學術研究有興趣的專業人才看過來!

中研院農業生技分析與促進辦公室誠徵開發經理，即日起至2月24日止，對該職務有興趣的有志青年，歡迎您有機會成為位台灣農業生技發展的推手之一!

【農業生技分析與促進辦公室應徵啟示】

職缺：開發經理，2位

資格：

熟悉OFFICE文書處理，個性主動積極、細心、能獨立作業、善溝通協調、喜愛團隊工作，具生物科技相關工作經驗尤佳。

工作內容：

學研界或產業技術、專利智財分析及其案源篩選。 企劃執行產業媒合、交流活動及媒體文宣業務。 辦公室行政業務。