LA NEW 2020 突破傳統新技術 選購舒適健康鞋

108年底LA NEW根據鞋類市場零售調查結果，男性鞋款有超過6成的銷量來自於女性消費者購買給家中長輩、伴侶，除了傳統價值觀賦予女性在家庭中扮演的角色外，也反映出大眾缺乏對於足部養護及適足選鞋的重視。

台灣有八成的民眾面臨足部相關疾病的困擾，除了先天性遺傳因素外，不同的族群都可能因為生活習慣、先天條件、工作場域，出現不同的足部狀況，LA NEW作為台灣鞋業足照護領導品牌，針對不同族群的生活習慣持續研發專屬的足部解決方案，旗下的Bio DCS舒適氣墊鞋款即是在DCS系列鞋款的概念延伸下，為不同步態健康情形的消費者提供更貼近生活、符合個人需求的足健康選擇，希望能透過健康科學結合鞋履專業，代替女性在團圓佳節照顧全家人的足健康。

據統計，台灣50歲以上人口的退化性關節炎盛行率逾五成，導致家中長輩在活動時會造成疼痛，晚期容易引發O型腿等關節變形，加上足跟脂肪墊變薄，足底接觸地面時更容易感到不適，聯新國際醫院運動醫學中心主治醫師王凱平表示，長輩因身體條件相對較差，比起年輕人更應該要注重運動的姿勢正確性，避免弄巧成拙，因運動造成身體額外負擔，在鞋款的選擇上也建議選擇避震型或穩定型的鞋款，保護踝關節。

成年女性因先天足部構造小，負擔更重，加上長時間穿著高跟鞋，容易導致因家族遺傳的拇指外翻症狀更加嚴重，但女性足健康意識近來逐漸抬頭，美國知名零售網站發現，過去3個月消費者上網拍賣的二手高跟鞋量增加了38%，品牌舒適鞋款的銷量卻成長了46%，看出女性逐漸減少自有的高跟鞋數量，將購買動機從單純的外觀考量轉移到更加舒適自在的鞋款；而相較於女性，男性在先天生理條件上佔有較多的優勢，實務上除了意外傷害，較常面臨的足部問題是選擇到不合腳的皮鞋，包含大底太硬、曲折點不對，都可能造成足部腳趾關節疼痛或是急性關節發炎，LA NEW也正是看見不同族群的足部狀況，因此致力於推廣「養身先養腳」的足健康意識，希望透過全方位科技量腳及專業足照護服務，為不同足健康狀態的消費者，從源頭提供更全面的解決方案。