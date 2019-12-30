UNC創新平台 藉醫生需求反饋 創新改良醫材

台灣醫療技術在國際間早已享有盛名，亞洲區排行第一、全球第三，而全球前200大醫院中，台灣就占了14家，僅次於美國及德國；因此國內的醫療和手術許多都是國際級的，甚至與世界主流同步，相對而言，他們因為醫療現場所產生的需求反饋，對於創新研發的醫材產品更是具備相當的價值。

數位醫療科技 台灣具備發展優勢

根據市調機構Frost & Sullivan預估，2019年全球數位醫療市場規模為1,470億美元，2023年上看2,200億美元，2019-2023年預估CAGR達12%，可見數位醫療在近年已經成為新趨勢。台灣因為健保及就診制度完善、醫療相關人才濟濟、政府首長亦具有生技及醫療相關背景，在推動相關政策時往往不遺餘力，種種條件，都是形塑台灣發展數位醫療科技的絕佳優勢。

產品被開發後的價值，並不在在於產品技術本身，而是在如何為系統整合帶進解決的方式，以醫療來說，這是極度仰賴第一線人員的觀察，他們必須看到病患的需求，和整體醫療體系的待改善之處；推展至醫療器材產業，負責臨床的醫生便是最能夠掌握關鍵要素者。問題的現場，就是創新機會的現場。

台灣發展醫療科技產業的最強大優勢，就在於人才濟濟，隨著醫生的工時越來越長，所得卻不見得正向增加，醫材新創，顯然是站在第一線的醫生與接觸臨床環境的人才，可投入的最佳發展方向。

走出診間不單打獨鬥 UNC創新平台 醫療創新的好夥伴

但醫療器材的創業門檻高，尤其醫療法規嚴格且各國規定不同，醫創產品往往必須達到百分得標準後，才得以問世，所以如果一開始沒有完備規劃作業，失敗率也會隨之提高。要達到一百分的要訣之一，就是找到瞭解醫創產業、具備成熟發展經驗與清晰行銷模式的合作夥伴，才能減少繞遠路，找到成功的商業模式，這也是Unmet Need Club創新平台(UNC)創立的核心。

舉例來說，益安生醫就是一個成功的案例，益安生醫授權國際大廠，已經建立台灣第一個成功案例。

UNC創辦人洪一平董事長表示，以他過去的經驗，他發現，醫生常常遇到問題，知道可以怎麼解決，卻沒有時間和資源去將創意商品化。甚至醫生自己申請計畫，計畫送出後，發現大家都在做類似的開發案，或是醫師與教授合作，開發高端技術發表文章，但終究走不出實驗室，高端技術最後束之學術高閣，或是遇到醫生出題給台灣廠商，因廠商能力不足，甚至資金不足而作罷。

UNC共同創辦人湯孝威博士認為，太多理由和原因讓一個好的創新模式還沒出生就夭折。因此，他以如何能運用開放式創新共同選題、共同投資、共同獲利作為思考主軸，創立了Unmet Need Club創新平台(UNC)。

湯孝威博士進一步解釋，醫療器材創新要有經過可行性評估的未被滿足的需求(Unmet Need)，所以需要創新思維的醫師。此外，也要有經驗的人將未被滿足的需求(Unmet Need)轉化成為產品IP與數據Data，這部分就需要借助生醫經理人的專業。

UNC運用醫療科技創新流程(Biodesign)的方法，進行可行性評估產出最好的「未被滿足的需求」(Unmet Need)，同時UNC也擔任天使投資人(Angel Investor)投資醫師和生醫經理人成立UNC新創公司，以The Foundry的方法導入顧問加值加速新創公司。

Unmet Need Club創新平台 傳承成功的商業模式

湯孝威博士指出，UNC就像一個創新醫材探險隊，用大家的智慧、資金、時間、經驗一起合作找出寶藏，獲得成功商業模式的菁英俱樂部。

基本上，創新平台(UNC)的運作模式，分為五個階段：分別是UNC公開說明會、UNC可行性評估、New Co.種子輪、New Co.天使輪，最後則是出場。

湯孝威博士表示，UNC公開說明會一年舉辦兩次醫學會演講，為了招收創新思維醫師及生醫經理人加入，內容有三部分，將以1.說明UNC緣由及運作模式2.說明共同決策、共同投資、共同分享機制3.說明IP、DATA、Valuation創新核心知識及技術為主。

而為了產出可投資「未被滿足的需求」(Unmet Need)，UNC可行性評估內容有四部分，包括1.醫師提案前須送出美國Provisional臨時申請案2.參加者簽署NDA3.由提案醫師說明問題及概念4.運用UNC跨領域進行腦力激盪與風險評估。

至於到了種子輪及天使輪，基本上會先成立公司，由提案醫師和生醫經理人優先投資，並與提案醫師雇主簽署技術移轉合約，或由苡樂旗下技術公司接手開發，以建立新創公司的基礎核心價值即營運計劃書為主。

天使輪則是由UNC團隊共同投資，並透過人脈引進合適人才，由UNC網路提供專業顧問服務，醞釀能量連結技術與量產，以建立團隊及IP 與Data以建立價值(Valuation)。

最後則是出場機制，如同益安生醫的成功模式，從創新醫材公司進入資本市場IPO，最後獲得合理報酬出場。