醫師傳授保養秘訣 掌握兩點與醫美事故說掰掰

女人愛美見怪不怪，現在也有不少男性開始尋求醫美診所的協助。隨著愛美熱潮的興起，醫美事故屢見不鮮，如冒牌生、大陸網紅郭美美等案例，也勾起民眾對醫美又愛又怕的情緒，如何避免成為醫美事故下的受害者，有請長庚診所副院長暨皮膚科專科醫師胡倩婷分享兩點訣竅，並傳授人人都適用的皮膚保養法則。

每個人對美的定義不同，無論是臉蛋、身材、膚質色澤等，都有自己一套的獨特見解，但醫療美容不能脫離專業協助。胡倩婷指出，民眾不能忘記「醫美」是一種醫療行為，因此從問診開始最好找醫師協助，醫師會再三確認求診者是否對某些物質會有過敏反應，且經專業醫師確診有一個好處，醫師可依民眾需求與狀況做出適當的醫療處置，降低花冤望錢買到不適合的醫美療程，甚至因過度醫美療程，讓肌膚留下不可抹滅的傷痕。

肌膚是人的外表，也是人體最大的器官，無論民眾是否進行醫美行為，平日保養功夫不可少。胡倩婷表示，可先從認識皮膚開始，皮膚本身是排泄器官，但「適度」清潔很重要。例如洗澡的水溫不可過熱，其次皮膚不是鍋具，僅一周輕輕刷洗一次即可，再者千萬不要將沐浴劑放一堆在身上，以免造成皮膚受傷。另外，胡倩婷特別提醒出門保濕要夠、防曬油要在出門前30分鐘抹勻，若出門途中流汗或是自然代謝掉一定要補，回家後要卸乾淨，避免肌膚毛孔阻塞。

選對醫美方式有箇中訣竅，掌握以下兩點準沒錯。胡倩婷指出，第一點要先找到「對」的醫師，醫美領域涉及跨科的合作，包含皮膚科、整型外科、麻醉科等，民眾可請醫師協助釐清自己需求，最重要的是所有醫美行為要注意醫療安全問題，時有耳聞海外醫美事故所造成的憾事，原因每個國家對醫美管制不同，臺灣醫師在醫療過程是否有正確消毒，療程過度刺激等問題都相當重視。

胡倩婷以最常見醫美行為穿耳洞為例，曾有民眾詢問，醫院穿耳洞費用很高，到底與街坊穿耳洞有何差異？其實穿耳洞需考量安全問題，如是否需要麻醉、穿耳洞器是否符合衛福部規範、有無後續保養教學等，這些看似瑣事，都可避免麻醉過敏、事後化膿等不良反應求助無門的情況。第二點慎選正規的醫療機構，而且現在網路很方便，民眾可上醫策會網站搜尋「美容醫學品質認證機構」，裡面包含各大醫院、診所，在專業醫師給予協助，可降低醫美事故的發生率，以及求助無門的狀況，記住切莫貪便宜、貪方便，讓肌膚得不償失。