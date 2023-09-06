遺傳性血管性水腫不易診斷 醫生建議及早檢查把握黃金時機

反覆性水腫是警訊 恐為罕見疾病HAE惹禍

遺傳性血管性水腫（HAE）是極為罕見且致命的疾病。根據估計，全台約有300人受到HAE困擾，但僅有36名患者被正式記錄在罕見疾病通報系統中，由此可見大多數患者仍然沒有及時診斷。由於HAE臨床症狀為局部水腫及疼痛，民眾很容易與過敏症狀混淆，其實二者間最大差異點在於HAE並不會癢，且不會出現突出皮膚的疹子。

一名30歲年輕男性小李（化名）多年來出現反覆性水腫，初期不明原因的水腫症狀出現在單側肢體，每次發作持續三至五天便會自行痊癒，由於水腫處僅輕微疼痛，因此沒有重視。然而，隨著發作頻率逐漸增加，因此決定就醫，經多次檢查後仍未能找出真正病因，直到有次水腫發生在喉嚨，險些壓住氣管，才經由急診室轉診至風濕免疫科進一步檢查。

經由醫師長達十年追蹤和治療，加上醫療檢測工具日益進步，終於在近期抽血報告中發現患者血清中的補體C4數值低下，同時C1抑制酶（C1-esterase inhibitor，C1-INH）數值也低下，確定小李罹患第一型遺傳性血管性水腫（HAE）。

收治小李的基隆長庚醫院風濕免疫科主任吳詹永嬌醫師表示，遺傳性血管性水腫(HAE)發作具有不確定性及反覆性，因此若發生在臉部的水腫，可能造成眼睛腫到張不開，或嘴唇腫脹的像香腸嘴，甚至造成嘴巴無法閉合等情形。若水腫發生在腸胃道時，反覆腫脹也會造成患者猶如生產般的腹痛、腹水甚至無法進食，且常被誤診為腹部急症，因而接受不必要的腹腔手術；有些因水腫發生在咽喉以及氣管，導致呼吸困難，緊急時還需插管或進行氣切手術，倘若沒有及時救治將有窒息的致命危機，千萬不得輕忽。

HAE難判斷 及早就醫避免延誤黃金治療時機

新北市立土城醫院風濕過敏免疫科陳遊醫師指出，目前最常見的遺傳性血管性水腫（HAE）是第一型，約占85％。該型HAE是由於C1抑制酶（C1-INH）不足引起的；第二型HAE則占15％，為C1抑制酶功能異常，兩型皆是SERPING1基因上的變異所致；而極少數小於1％患者則與其他的基因有關。當C1抑制酶不足時則引起水腫和發炎反應，但目前對於HAE發病原因仍無法明確判斷，有時可能是自發性腫脹，也有患者是因緊張、面對高度壓力的生活事件，或牙科手術、外科手術等刺激而誘發發作。

陳遊進一步說明，臨床上常見的診斷方式，除了透過反覆性腹痛、肢體腫脹，喉頭水腫等臨床症狀，及了解是否有家族病史外，也能透過抽血檢測C3與C4含量來做初步判斷，另外部分醫學中心也能檢驗體內C1抑制酶含量，以及進行基因定序等變異點位確認，更精準確診患者病症，以接受正確治療方式，避免發作時導致嚴重後果及影響生活品質。

土城醫院風濕過敏免疫科陳遊醫師提醒，HAE不易自行判斷，應及早就醫檢查避免延誤黃金時機。圖／業者提供

HAE 常被誤認為是過敏 若反覆發生請就醫

由於遺傳性血管性水腫（HAE）發病時，常被患者及醫護人員誤認是過敏，進而延誤治療或使用不適切治療方式。因此醫師們共同呼籲，若民眾發現自己有家族病史，或出現反覆性的水腫、腹痛、且具有喉頭水腫病史等狀況，應盡早就醫並主動告知醫生症狀，透過適當診斷和治療，患者才能更好地控制疾病，減輕症狀，並改善生活品質。