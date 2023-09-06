達摩本草92%高濃度魚油 獲國內外大獎雙重肯定

由國內自主研發的保健食品-「達摩本草92% Omega-3 rTG高濃度魚油EX」於7月上市即創下銷售佳績，並且獲得2023年SNQ國家品質標章認證和2023 Monde Selection特級金獎肯定，不論是品質和產品都通過高標準檢驗，是補充每日所需營養的安心選擇。

業者表示，達摩本草專利深海魚油，連續兩年榮獲Monde Selection特級金獎，小小一粒，Omega-3濃度高達92%、EPA+DHA 含量要有84%以上，可補充人體所需的營養，不僅可以調整體質，又能維持新陳代謝、幫助調節生理機能。產品使用來自秘魯野生小型魚種，生長在汙無汙染純淨海域，同時也通過GOED、IFOS、FOS等3大國際組織認證肯定。

專科醫生謝孟璇表示，魚油是成長代謝中，很重要的營養素，魚油裡面富含Omega-3，它可以幫忙銀髮族維持新陳代謝，針對孩童可以調節體質、提高學習力，針對外食族跟高壓族，也可以提升循環與閱讀舒適。

「達摩本草92% Omega-3 rTG高濃度魚油EX」獲得2023年SNQ國家品質標章認證和2023 Monde Selection特級金獎肯定。圖/食力foodNEXT授權提供

不過，若挑選低濃度魚油，容易殘留雜質或變質油。消化道能吸收的通道有限，當不好的油脂(飽和脂肪、變質油)佔據通道，好油就無法被吸收了。因此建議魚油挑總Omega-3濃度高的產品，EPA+DHA 含量要有84%以上。

業者指出，安心檢驗是達摩本草堅持於產品開發的宗旨，原料、成品有雙重的逐批檢驗，嚴謹監控魚油品質！ 加上SGS和台美檢驗，針對塑化劑檢驗做原料成品雙重把關，確保重金屬、塑化劑等含量都有符合標準後，才上架販售，為消費者做最嚴格把關。

此外，重視消費者需求和有感體驗是產品研發宗旨，不只尺寸迷你好吞嚥，rTG型魚油更具備低腥味、好吸收、高穩定、高濃度四大特性，無添加人工添加物，透明膠囊黃金營養看的見。且幾乎沒有魚味，不擅長吞膠囊的人、小朋友、對氣味敏感的人，都能安心食用92% Omega-3 rTG高濃度魚油EX。

達摩本草官網https://bit.ly/45vZrUm