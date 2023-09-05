捷格AI智慧手術系統 翻轉護理短缺困境

在疫情後的景氣復甦中，全球護理人力的短缺卻面臨前所未有的挑戰。去年國內已超過12,000名專業護士離職，離職率高達12％。而近期統計數據顯示，護理人員從業率僅剩58.4％。護理界最近話題主要集中在找不到足夠的人手，導致關病床或關手術室。這不僅影響有急迫手術需求的病人，還給醫院帶來沉重的經營壓力。特別是在開刀房這種需要高度專業、資源密集、必須精確掌控時間和成本的單位，問題尤為嚴重。

為確保患者就醫需求和整體醫療服務的順利運作，優化護理人員的工作環境和提高經營效率已成為當前最緊迫的議題。除了改善護理人員的薪資待遇外，關注此一問題的醫院也透過加速引進智慧化系統，優化流程，減少繁瑣工作，降低護理人員壓力來做為解方。採用捷格最新第五代AI智慧手術系統的醫院表示，「透過捷格AI智慧管理，不只減輕手術室醫護人員的工作負荷，更幫助醫院克服內部管理困難，也對醫療品質提升與成本分析產生很大幫助」。

第五代AI智慧手術方案，全面優化

對醫院來說，醫療品質和醫務管理都不可輕忽，醫院不僅依賴醫師的醫術，還需精準與高效率管理和完善的各種臨床程序、資源配置與後勤支援。捷格科技的第五代AI智慧手術系統已將這一領域全面優化，提升到全新高度。不僅為醫護人員帶來了效率的飛躍，更運用智慧化設計與自動化機制，將醫護人員從冗長而複雜的手術前準備和嚴謹程序的繁瑣流程中解放，讓他們能更專注於面對面的病患照護，使患者得到最佳的醫療服務。

AI系統給力，工作更輕鬆、管理效率大幅提升

對於手術室的管理者，如何確保常規手術都能按計劃進行是一大挑戰。某醫院的手術室護理長分享過去的困境，由於傳統的手術排程方法常因多方面的因素而變得既繁瑣又高壓。即便已資訊化，但平均一台手術還是要打5通以上電話才能確認一切就緒。但是，引進捷格科技AI手術系統之後獲得根本的改善，除了大幅減少護理人員人力及工作壓力，也提高手術室的利用率和轉換率，並縮短病患手術等待時間。通過AI智慧排程與手術智慧管理控台，醫院不僅自動化了必要的溝通和協調工作，且對於手術準備與緊急手術，系統AI還能自動提供最佳化的建議。

數位深化，精準的臨床病歷與數據分析創造價值

手術的每一步都涉及到大量數據和信息。透過捷格第五代方案，不僅能協助醫護人員更迅速和準確地完成手術報告與護理記錄，還能從數據中獲取更多有價值的分析結果。如過去須依賴大量人力整理資料或設定報表，現在可以透過AI智慧手術決策統計系統自動找出異常，生成評鑑和績效考核圖表，而且還能幫醫院管理者更直觀找出業務運行的短中期問題。

智慧醫院的未來，進化沒有止境

如同陽明交大附醫院長楊純豪所說：「提升醫院競爭力，數位化的程度跟速度是很大的關鍵。醫院的數位基礎必須跟上時代的腳步，透過智慧、資訊和數位化來持續提升品質、減少不必要的人力成本和人為失誤，從而提高效率，在這條道路上，沒有止境」。