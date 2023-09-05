全球醫護缺口 陽明交大附醫運用AI智慧打通關

疫情浪潮過後，我們幾乎可以聽到整個社會如同脫困的歡呼，各行各業正努力找回過去的軌跡。但醫療領域卻遭遇了另一場危機：護理人員的嚴重短缺。近期統計指出，國內的護理人員執業率僅剩58.4％，對於開刀房這等高專業性的場所，更是面臨前所未有的壓力。

以智慧化系統緩解醫護壓力，提升手術效率

國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪已預見問題並尋找解方，除了改善護理人員的薪資待遇，減輕護理人員工作負荷也一樣重要。對醫院來講，我們就是要將醫務管理、醫療環節、臨床流程透過數位和智慧化來打通所有的關卡，減少人力耗費、降低人為錯誤。善用智慧化的系統做好管理，醫護人力應該是要運用在真的需要人與人溝通的環節上。

安排一場手術，至少要打5通電話聯繫，護理長高達75％的工作都在協調手術的人力、資源調度、病人安全、手術準備與確認事項，非常繁瑣卻不能輕忽。去年導入第五代智慧手術系統後，大幅減少護理人員工作壓力，使用AI大數據的智慧手術進行流程管理，提高手術室的利用率和轉換率，縮短手術等待時間，提供病人跟家屬簡單、友善且正確的服務。

楊純豪院長指出，透過AI手術智慧白板及儀表板，清晰呈現手術室包括手術開始、進行中、預計完成時間及整體流程的控管等，資訊明確且公開。後台數據分析指標，能夠讓我們即時發現手術室短期、中期要改善的問題，所以對手術房的管理、醫療品質的提升、成本的分析有很大的幫助，自動化經營指標與異常管理，讓醫院更精確評估手術室的運行效率。

陽明交大附醫骨科主任蔣毅弘醫師（左）、手術室護理長吳慧雯（右）透過平板觀看智慧手術系統產出的各項分析指標。圖／陽明交大附醫提供

創新與數位化之路，持續打造智慧醫療未來

陽明交大的發展策略是結合醫療跟科技，因此該醫院外科導入最新一代複合手術室和達文西手術機器人系統等先進醫療儀器，另一方面也要完成數位轉型，此過程非常辛苦。尖端醫療設備資料影像須整合至醫院系統，也能傳輸到醫學會議或學校做教學的應用，每一步都面臨很大的考驗，但卻是至關重要的任務，所以要創新和突破都必須做先進的部署。

現代醫學科技發展迅猛，促使醫院必須面對數位化的挑戰。楊純豪院長指出，數位與智慧化需要龐大投資，健保署要求的指標，也必須全力配合呈現，所以要集中支援完成核心任務，尋找引進市場上先進優良產品或系統，來快速強化醫院競爭力。像我們在導入智慧手術過程中廠商也願意傾聽院內意見做客製化，幫助醫院克服內部管理的困難。

「各醫院競爭的成敗與數位化程度、速度與深度有很大的關鍵，必須要有效地應用數位化與智慧化系統來持續提升品質並降低成本，在這條道路上沒有止境。」楊純豪院長表示。國立陽明交通大學附設醫院將繼續利用科技與醫療的完美結合，接軌國際先進醫療及科技發展，建構創新的智慧醫院，成為宜蘭地區民眾信賴的守護者。