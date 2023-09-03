陳昱帆醫師仁心仁術貢獻醫界名揚國際

在八年前因著一埸異外火災，造成15人死亡，而受傷者已多達400多人，但因為救治得宜使得許多燙傷面積多達五十以上的受傷者有多人活下來，其中有一個相當關健的醫師就是馬偕紀念醫院的整型外科陳昱帆醫師。陳醫師不但在各種美容整型外科領域中如男性女乳症、隱痕眼袋手術及隱痕提眼肌手術等方面具前瞻性的技術，也在燙傷傷口的處理上具領頭羊角色。特別在八仙塵爆的傷患救治中扮演了非常的角色。

陳昱帆醫師對未來高齡銀髮族的美容醫學有深度專精的研究。圖／業者提供

陳昱帆醫師表示，成為一個整型外科醫生不但要幫有先天缺陷的人解決外貌的問題，也要具備緊急救護的能力，像有多意外的事件，都是要馬上處理，才能定成救命的任務。而且遇到大量傷患同時湧入時，就要有危機處理的臨機應變的能力，而這樣能力的養成平常就要有常演練的準備，否則一旦亂了方寸，就會喪失急救的黃金時間！

同樣具外科專科醫師的台灣長照醫學會理事長劉伯恩表示，急診醫學是一門救命的臨床醫學，除了要具備內外科醫療的能力外，也要有沈著應變的思維，而且也要有很好的體力，才能應付突如其來的異外傷害。

陳昱帆醫師不但在整型外科領域具有精湛的醫術，也是熱心醫學教育的領袖醫生，目前也是中山醫學大學台北校校友會的副理事長，而陳醫師也有前瞻性的思維，因此其領域除了專精一般的美容醫學外，他目前也是台灣長照醫學會的顧問，對於以往大家莫視的銀髮族的健康美容需求，有特別領先的專研，相信以後一定會給未來超高齡銀髮族的美容問題帶來突破性的進展！