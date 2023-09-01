「你好！我們是童綜合醫院國際醫療轉送人員，我們來帶你回家了。」對於身在他鄉受傷或突發疾病的患者或家屬，這是最令人激動的一句話，也是童綜合醫院這麼多年來不曾間斷的救援聲。

昔日中部海線工廠林立，醫療資源匱乏，為守護地方民眾，沙鹿童綜合醫院成立。走過半世紀，從3人到3,000多位醫護，童綜合從沒有財團奧援的地方區域醫院，一步一腳印創造屬於自己的醫療特色，成為中台灣急重症首選醫院。童綜合醫院以病人為中心，突破地域藩籬，打造領航亞洲的FORMOSA SOS國際救援品牌。從疾病治療者，到健康照護者，童綜合醫院結合地方特色與人文，成為民眾身心靈的依歸。

行政院副院長蔡其昌盛讚童綜合醫院是守護海線人的三軍總司令，童綜合醫院頂樓停機坪提供國內海域、山難甚至是金門烏坵離島的等緊急空勤吊掛救難，急救且救人奇蹟事件口耳相傳，8月31日新書法表會當天開放醫護團隊及貴賓參觀童綜合醫院頂樓停機坪。圖/童醫院提供

天下文化與童綜合醫院共同舉辦《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會，現場冠蓋雲集，來自產官學醫等各界貴賓蒞臨支持，天下文化林天來社長致詞開場後，立法院蔡其昌副院長、立法院林靜儀立委、台中市衛生局邱惠慈副局長、台中市大台中醫師公會魏重耀理事長也上台推薦。

《跨越陸海空的醫者：童綜合醫院守護中台灣》新書發表會當天貴賓雲集。圖/童醫院提供

童綜合醫院童瑞年董事長也進行新書分享，娓娓敘述童醫院如何如何扭轉弱勢變成優勢，從建置完善急重症照護流程，並且組織急重症照護團隊開始，在挫折中尋找解方，不斷精實醫療設備、擴充人員、增加床位，穩健地走出自己的一片天。童醫院以醫者仁心為本，不僅在陸面照護中台灣民眾的身心，範圍延伸至空中與海上救護，讓醫療服務立體化，更從疾病治療者，變成健康照護者。

童敏哲總院長則說明了童綜合醫院未來的展望，秉持父親童瑞欽創院院長的從醫初衷，讓病人疾病獲得改善並康復是醫療人員的職責，在醫療日新月異的時代，要能與國際並駕齊驅就需以科技力強化醫療力，建置尖端設備、數位轉型創新思維、推動產學合作與智慧醫療、引進再生醫療的新趨勢等，就能讓就醫病人獲得最優質的醫療選擇與服務。

另外，現場也邀請空勤總隊趙青松隊長到場分享與童醫院合作無間歷程，因為每一次合作都攸關著每一條寶貴生命的延續，因為有空勤弟兄們成功救援載運病人，才能成就後續醫護團隊的即刻救命，也構築了堅強的緊急醫療救護網絡。特別是一位被救回生命的陳先生，也到場感動地向空勤總隊與童綜合醫院致謝，2022年四月人在烏坵的陳先生因心肌梗塞合併多項心臟疾病，命懸一線，幸好即刻啟動緊急醫療後送，不到3小時空勤總隊直升機就把病人從烏坵送抵童醫院23樓停機坪，把握黃金救援直接送入手術室，救回陳先生寶貴生命。

因為童醫院也致力於打造幸福健康職場，許多員工都能長久穩定地在醫院為民眾服務，由臨床病理科邵寶釵督導上台講述，在童醫院工作36年，看著醫院一路以來的艱辛與進步，因為醫院全體上下齊心得奉獻與努力，才能成就現在不斷邁向國際化的童醫院。