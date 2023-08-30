佈局穿戴式血糖監控創新醫材 互貴興業再添助力

邀請美國史丹佛大學糖尿病領域權威教授周宏杰擔任專業顧問

醫療器材CDMO領導企業互貴興業佈局「遠距醫療」及「AI 嵌入式醫療器材」領域的國際市場，近來正積極與世界級的頂尖學者及企業進行合作。繼七月底參與北醫大亞太生醫工程年會的國際會議與多位意見領袖交流，互貴興業邀請美國史丹佛大學糖尿病領域的權威教授－周宏杰加入公司的專業顧問委員會，期借重周宏杰卓越的專業知識背景以及對於醫病需求的深度了解，為公司在穿戴式血糖監控創新醫材的研發設計上帶來強大的專業助力。

周宏杰為全球糖尿病與胰島素的研究權威，現為史丹佛大學醫學系兒科助理教授，也在化學與系統生物學系兼任助理教授，同時是史丹佛大學Bio-x中心、心血管研究所、婦幼健康研究所等頂級研究機構的成員。主要專注於胰島素衍生物的創新開發，有多年和工程及醫療背景的專家跨領域合作開發研究的經驗，深具醫病需求的獨到洞察力。於2011年取得美國哈佛大學化學和化學生物學博士學位，接著前往麻省理工大學進行博士後研究，並於2014年加入猶他大學生物化學系。在猶他大學，其研究主要集中於蛋白質和多肽治療方法，尤其是針對第一型糖尿病的治療。2020年轉往史丹佛大學，持續致力於開發創新的胰島素治療法。其卓越研究表現獲得多個獎項殊榮，且其實驗室更獲得美國國立衛生研究院、國防部、JDRF 和美國糖尿病協會等單位的資助。

互貴興業執行長郭加泳、策略長戴志成共同表示，周宏杰為糖尿病領域的國際權威，在血糖控制和生物醫學材料等方面具有深厚的研究經驗，以他的專業知識將為這一合作注入新的能量。期待周宏杰能指導互貴興業團隊在血糖監控相關的「遠距醫療」及「AI 嵌入式醫療器材」技術發展。