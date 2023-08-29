醫療醫美聯手出擊 貿協率健康產業前進馬來西亞預期商機近千萬美元

外貿協會辦理之馬來西亞臺灣形象展8月24日至26日於吉隆坡會展中心展出，其中「健康產業館」集結22家台灣代表性的醫療保健及醫美業者，為本次指標性展館，後續商機預估990萬美元。

「健康產業館」邀集8家知名醫院參與，聯手展現台灣優質的特色醫療服務：衛福部「醫衛新南向」計畫中主責馬來西亞的長庚醫院與中國醫藥大學附設醫院、主責菲律賓的花蓮慈濟醫院、主責緬甸的新光醫院，以及治療退化性膝關節炎聞名的大林慈濟醫院、臺大醫院體系下之新竹臺大分院、生殖醫學權威茂盛醫院、結合健檢和飯店住宿的北投健康管理醫院等。長庚醫院的質子治療、中國附醫展示的VR針灸教學吸引不少關注；新竹台大分院於現場展示7間合作廠商產品，包括博鑫、譜鉅、敦捷等，獲得當地醫院、照護機構及醫材代理商等高度詢問。

健康產業館這次打出「醫療」與「醫美」雙主軸，醫美方面由臺灣美容外科醫學會張松源理事長親自領軍，匯集雅丰醫療事業、曹賜斌整形外科診所、雅斯翠診所、揚藝美學診所、元和雅醫美診所、諾貝爾醫療集團等多間台灣優質醫美服務業者，還有研發醫美線材並打造自有品牌的晶鑽生醫、MIT醫美儀器業者巨興醫學科技，聯手展現台灣醫美產業的全方位實力，馬來西亞醫美學會（MSAM）理事長Dr.Masilamoney Asirvatham特地前來與台灣醫美業者交流，該理事長表示我業者可透過該學會，與馬國夥伴建立合作關係，甚至發展落地服務。而首度參加貿協海外拓銷的巨興醫學科技，有馬國醫療代理商表達高度合作意願，規劃於11月來台訪廠進一步洽談。

智慧醫療與生技保健業者也沒缺席，如打造醫用輔助機器人的上銀科技、提供空氣清淨解決方案的臺禹科機，以及運用褐藻萃取技術開發保健原料和保健食品的中華海洋生技、用山竹殼的山酮素開發保健與保養品的潤鴻生技、提供美顏健康營養補給品的富宥筌國際、線上健康管理服務搭配機能性食品的醫美生健康事業等，皆獲得許多馬國經銷及代理商洽詢。

衛福部「一國一中心」計畫下主責馬來西亞的長庚與中國附醫兩間醫學中心，皆相當看重本次馬來西亞臺灣形象展，與留台校友會及馬來西亞本地醫院攜手在8月26日共舉辦4場醫學論壇，從傳統醫學、尖端醫療到智慧醫院，展現台馬兩地醫療合作與交流成果，線上與實體共超過500人與會。展覽與論壇活動相互輝映發揮加乘效果，獲得高度肯定。