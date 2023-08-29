華人世界純素電商平台 正式上線

「Vegan Pure 淳原素」引領純素時尚潮，品牌大使尹昭德力挺

隨著全球對健康和環保意識的提升，純素生活在近幾年間已成為矚目的時尚趨勢。2023年，全新首創的純素電商品牌「Vegan Pure 淳原素」重磅問世，為這股潮流注入更多創意與活力。嶄露風采的淳原素將打破傳統觀念，將純素生活帶入每一個家庭、每個時尚愛好者的生活。純素生活，即將成為大家追求的嶄新態度。透過精心策劃的網路平台，淳原素將為華人世界呈現一系列吸引人的純素商品。

「千様商品」、「藝人支持」引領循環時尚

「淳原素生活網」涵蓋食衣住行育樂各個層面，多達1,000種以上商品，並週週上新品，包含藝人Selina任家萱自創品牌「任性eat下」、張愛雅創立的品牌「愛雅辣呦Aiyalayo」、許瑋甯代言新東陽「新樂激蛋白飲」、潘若迪代言「樂維根植物性優蛋白」、大成集團「Neo foods」新創肉、台畜子品牌「NO MEATING一植肉」、一禾堂、穗科、各地農會、吳寶春與寬心園合作的中秋禮盒也在「淳原素生活網」預購中，計畫將有更多國內外純素時尚生活用品、彩妝、服裝進駐合作，例如來自泰國的海廢再生環保設計QUALY、加拿大ZUUTii廚房用品，以綠色設計手工製造的米飛兔Miffy⋯⋯，創造更加美好的綠色生活。

演員尹昭德擔任「淳原素生活網」品牌大使。 Vegan Pure 淳原素/提供 /提供

演員尹昭德擔任「淳原素生活網」品牌大使，至今已持續茹素37年，力挺減碳生活理念，「我在17歲那年為了母親的健康平安開始茹素，也影響許多身邊的朋友，他們一開始可能是因為健康、環保或是動物權益的考量，但當真正深入了解和體會，就會發現它其實代表的是一種生活的哲學，一種對大自然、對動物、對人類和對自己的尊重和珍視。」尹昭德希望透過這個平台，讓更多人認識到純素生活的美好，一同為這個地球、為我們的未來努力。

淳原素創辦人顏轅詩(Annie Yen)：「一起打造時尚純素生活。」

「純素，其實可以很時尚！且不止是飲食，淳原素將是達成『純素生活』的第一站。」創辦人 顏轅詩(Annie Yen) 為國內時尚風格推手、紐約時裝周台灣代理人，曾導演無數秀場並擔任高端品牌顧問，多年來， 顏轅詩(Annie Yen) 深信純素不僅是一種生活方式，更是愛與關懷的起點。

Annie Yen觀察到現代社會，健康與環保已成為全球共識，她引領淳原素嚴格「把關」精選超過千樣純素產品，涵蓋食衣住行育樂並週週上架新品，推廣不使用掠奪動物的美妝保養、時尚精品與日常生活，搭上循環時尚的趨勢列車，將愛與和平傳遞給全球。「淳」，象徵著風味濃郁的「醇」，也寓意著感受原味純粹的喜樂。純素生活既是一種健康與美感的融合，也是個性與自我表達的展現。

在企業社會責任的大潮下，ESG也已成為企業治理的重要指標。「Vegan Pure 淳原素」不僅提供風味獨具的素食料理、時尚的純素手提包、零殘忍的人造皮鞋、道德時尚的服裝與彩妝，並將這份關懷延伸至永續經營、零碳轉型，選擇純植物性飲食，是改善氣候變遷最快、效果最好的減碳方法並成為了ESG的典範。無論在工作場所還是個人生活，「Vegan Pure 淳原素」都將是企業和個人的最佳純素生活指南。

創辦人顏轅詩(Annie Yen)：「一起打造時尚純素生活。」 Vegan Pure 淳原素/提供

你減碳，我出錢

為了感謝消費者的支持，「Vegan Pure 淳原素」推出多項優惠措施：包括成為會員即可獲得100點購物金，加入Line@好友更有50元購物金相送，並且購物更有2%回饋金（減碳幣）回饋，助人輕鬆邁向純素生活。「Vegan Pure 淳原素」的誕生，標誌著一個全新時代的來臨。讓我們攜手共創綠色、健康、純素的美好未來，和平世界。

什麼是Vegan（純素）？

Vegan（純素）這一概念最早出現在1944年，由「英國純素協會（The Vegan Society）」創辦人Donald Watson提出，他將「vegetarian」的前三個和後兩個字母組合成新字「Vegan」，象徵著素食者（vegetarian）的開始與結束」。

全球四分之一的溫室氣體排放來自食物，其中逾一半來自動物性食品。動物的飼養對環境影響最為嚴重，預計到2050年，養牛所需的飼料和水資源將足以供養20多億人口。此外，牛消化過程中還會釋放大量甲烷，是比二氧化碳更具破壞性的溫室氣體。研究顯示，如果每週吃1～2次牛肉，一人一年所產生的溫室氣體相當於開著汽油車行駛2,500公里。然而，牛津大學馬丁學院（Oxford Martin School）的研究指出，如果全球轉為Vegan飲食，到2050年可減少70%的溫室氣體排放。

了解更多Vegan Pure 淳原素，請訪問官方網站：

https://www.veganpure.net/

FB粉絲專頁：VeganPure淳原素生活網

https://www.facebook.com/people/VeganPure%E6%B7%B3%E5%8E%9F%E7%B4%A0%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%B6%B2/100094594057739/