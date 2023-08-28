ECGO手錶為心血管系統與心電力系統健康把關

據世界衛生組織(WHO)2018年發佈的統計資料顯示，2016年全球死亡例總數5,690萬人中，前10大死因之首為心血管疾病，包含缺血性心臟病與中風者佔有1,765萬人(31%)排行最高，醫療上以Treadmill Exercise Test(跑步機運動測試)用來量測看診者在運動前、中、後的心電圖變化做為醫療參考，用心電圖區分不明原因的胸痛以判斷冠狀動脈的程度，亦可篩選出具有冠狀動脈疾病危險因子的受檢人。

陳崗熒博士研發讓人人都俱有透視心電圖第三隻眼

坊間有一家期以能讓「人人都具有透視心電圖的第三隻眼」為研發宗旨，強調賣的不是只有手錶、賣的是讓人人都看得懂的心電圖的「ECGO Watch」研發人陳崗熒博士於焉開發出可同時自動定時監控血壓、血氧、體溫、心律..等功能的配帶裝置，期許能讓ECGO Watch成為消費者心血管系統及心電力系統24小時監測、關照的好幫手。

ECGO Watch不觸碰醫療紅線

介定於「3C產品與醫療設備」中間，陳崗熒以不觸碰醫療紅線、謹提供使用者關照自己健康的角度進行研發，ECGO Watch以「心電動力指標」搭載克里心健APP，歷經數百人親身測試後獲得高度肯定!陳崗熒博士指出研發的「ECG-Hindex心電動力指數」為全球獨家發表的技術並已申請專利，且已通過心臟醫學盲測並經由醫學期刊正式發表，此一具有心電圖模式，能設定5-60分鐘間隔，自動監測血壓、血氧、體溫、心律，及睡眠、步伐、多種模式運動卡路里消耗..等多功能的手錶，搭配「T1 1291 ECG芯片」，標榜只需30秒量測、15秒分析獲得心電動力指標數值，便能自動分級為「良好、一般、觀察、小心、警報」等5種心電健康狀態讓配戴者了解自己的心臟現況，淺顯易懂、易操作適合各年齡層民眾。

診療交給醫生、健康守護靠自我觀照

陳崗熒表示根據衛福部2022年死因統計，國人平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病，他強調「診療交給醫生、健康守護一定要靠自我觀照」!呼籲藥局、心臟科、長照、健檢中心、抗凝血高血壓藥廠..等各行業，及ESG、SDGS等相關議題都歡迎合作。Email:kenny@hindex.tech。

ECGO手錶通過心臟醫學盲測並發表於醫學期刊

標榜介於醫療與3C產品之間的ECGO Watch，在上市前經由陳崗熒博士與馬偕新竹醫院心臟科林柏霖醫師合作以兩份論文進行盲測程序，運用陳博士的專利技術對49位檢測者原始的ECG心電圖訊號進行分析檢出24位偽陽性(其中4位被林醫師改判別為陽性)，減免83.3%的偽陽性人士做後續檢測，其餘25例是臨床已確定為陽性和陰性的案例，指標盲測結果完全吻合為0誤判!綜合平均準確率達91.8%，顯著減少醫療資源和時間的雙重浪費。咸信未來ECGO手錶內建的監測心電健康模型與數據，可成為健康管理、 健康促進以及健康風險管控的重要依據。

「ECGO全功能智能手錶」優惠推廣中

陳崗熒表示，HINDEX 心健科技全功能智能手錶(ECGO)，一組價值USD 500美元(台幣NT 15,000元)，推廣期通路優惠價僅USD 430美元 (NT 12,900元)，包含ECGO Watch 心電圖血壓血氧心率健康智慧手錶NT 7,900元和克里心健APP雲端ECG分析授權NT 5,000元。蘋果IOS用戶可另外加購安卓平板即可安裝使用APP。ECGO 手錶+雲端分析授權+安卓平板~全套特惠只要NT 16,999元。

陳崗熒小檔案:國立中央大學太空科學研究所博士、前桃園市政府資訊科技局局長、前桃園大眾捷運股份有限公司副總經理。