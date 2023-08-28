第八屆國際醫療典範獎得獎名單揭曉

國際醫療典範獎2023年度為第八年辦理，國際醫療典範獎已成為立足台灣，放眼華人世界國際醫療的指標性獎項。

由國際醫療衛生促進協會辦理所辦理的第八屆國際醫療典範獎，於8月23日(星期三) 完成遴選，今年獲獎名單: 個人組為李奇龍醫師(林口長庚醫院)、許詩典醫師(聯新國際醫院)及魏崢醫師(振興醫院)；團體組為欣向美牙醫診所、馬偕紀念醫院國際醫療中心及員榮醫院國際醫療部。此外，今年還特別增設了年度緊急人道援助獎及國際醫療特殊貢獻獎，得獎者分別為屏東縣政府消防局特搜大隊與台北市醫師公會邱泰源醫師，另還有一位入圍獎得主為財團法人國際合作發展基金會林建璋先生。

國際醫療衛生促進協會理事長李偉強表示:協會設置國際醫療典範獎迄今，除了大型醫療機構與醫師獲獎外，亦陸續有中小型醫療機構(如基層牙醫診所、地區醫院及區域醫院)，以及牙醫師、藥師、護理師、醫管公衛專家及牧師等非營利組織參賽爭取，本屆獲獎者有消防隊投入國際緊急人道援助，獲得遴選委員會一致肯定並增頒獎項。而投入國際醫療服務的個人和團體更不只是短暫任務工作，獲獎的個人或團體更於該領域中長期投入，甚至作為畢生職志。國際醫療服務個人或團體長期不間斷地在世界各角落不斷傳遞愛與希望，他們也都成為台灣外交上的重要關鍵力量，其中更有許多相當令人感動的故事，值得我們持續深入探掘與分享宣揚。

國家衛生研究院董事長林奏延表示，「台灣已由醫療衛生輸入受援國，蛻變成醫療衛生輸出援外國。本屆參賽個人組部分，無論公衛、醫療、政策都有傲人的表現，團體組則無論醫學中心、中型醫院、學會診所、媒體等都具史詩級事蹟，尤其有兩個團體遠赴烏克蘭，無論是醫療援助或媒體採訪，令人肅然起敬，台灣整體國際醫療已進入一個新的境界〝Taiwan can help！〞」

國際醫療典範獎遴選委員會總召集人、財團法人演譯基金會石曜堂董事長指出，國際醫療服務是台灣醫療的價值再造，更帶給國際醫療工作者於生命互動過程，反饋彼此富足豐收的感動。「國際醫療服務把行動編織成一個動人的故事，連接到每個人的生命經驗，塑造價值。感受用生命照顧生命，用生命呼應生命的生命療癒能量，追尋內心的香格里拉；迎向真實豐足的人生體現。」

第八屆國際醫療典範獎獲獎的個人及團體將於今年接受頒獎表彰，國際醫療衛生促進協會已發表中文版《白袍下的全球拓荒者：國際醫療典範獎得獎者行醫故事》(ISBN 9789869680912)及英文版《Global Pioneers in White Coats》 (ISBN 9789869680943) 紀行專書，將得獎者從事國際醫療的心路歷程、臺灣國際醫療卓越品質與創新服務讓全世界看見。國際醫療典範獎由國際醫療衛生促進協會主辦，中華民國對外貿易發展協會、仁愛醫療集團、外傷防治暨災難醫學研究基金會、台商資源國際傳媒協辦。