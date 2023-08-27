響應新南向 長庚醫療合作成果亮眼

台灣長庚醫院自2019年起負責與馬來西亞的新南向計畫，積極推動各項合作案，累計至今成果豐碩。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，在揮別COVID-19疫情後，台灣長庚醫院更將透過累積的豐沛動能，促進雙方更多實質的交流與合作。

為帶動台灣醫衛廠商在馬來西亞的發展，長庚醫院今年1月在馬來西亞檳城成立「台灣特色醫療暨科技產品推廣中心（Taiwan Advance MedTech Centre,簡稱TAMC）」之後，延續盛大開幕式的氣勢，積極與各方單位接洽，了解馬來西亞市場需求，也為合作夥伴開啟了更多新商機，成功將台灣醫療品牌帶到馬來西亞，讓更多醫療專業人士以及民眾認識台灣醫療。

台灣長庚醫院對馬來西亞的新南向計劃，主要項目除了「產業連結」之外，還包括「台灣醫療品牌行銷」、「國際醫療服務提供」及「人才培訓」等，推動至今各項成果亮眼。包括簽署合作備忘錄機構20家、健康講座近45場、2場病友會、創立社群媒體（FB）粉絲專頁，刊登逾200篇衛教文章、接受馬新社電視台專訪、配合外交部拍攝宣傳影片、10場新南向相關專業展覽、超過25場專科研討會及交流會，協助馬國醫衛專業人才來台代訓逾200人、安排逾20次台馬兩國交流參訪、6場國內產業座談會、6場產業媒合會等。

程文俊表示，台灣長庚醫院未來將藉由更多台馬合作平台，繼續協助台灣醫療和台灣廠商在馬來西亞市場曝光與推廣，在跨國合作中締造更多的商機，寫下成功的新南向典範。