長庚聯手馬國 打造智慧醫療新藍海

於吉隆坡辦大型研討會，聚焦「智慧醫院」與經驗成果分享，超過300位醫產學界代表與會

台灣長庚醫院承接政府新南向計劃後，偕同財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET）攜手台灣醫衛廠商緊鑼密鼓登陸馬來西亞，開創台灣醫療新藍海。

26日與馬來西亞當地機構在吉隆坡會展中心（Kuala Lumpur Convention Centre,KLCC）聯合舉辦大型研討會，主軸聚焦「智慧醫院」與經驗成果分享。出席貴賓包括前雪蘭莪州衛福部總監拿督卡利（Dato Dr Khalid Ibrahim）代表馬來西亞衛生部副部長、雪蘭莪州資訊科技與數位經濟機構首席執行長Mr Yong Kai Ping、台灣立法委員鍾佳濱、駐馬來西亞台北經濟文化辦事處一等秘書吳玲瑩、貿協處長張曉茜等。

研討會主題為「改變醫療未來趨勢：2023尖端醫療與智慧醫院研討會」，包括馬來亞大學、新康集團、鷹閣醫院、同善醫院、馬來西亞電信公司等代表以及台灣廠商，總計線上及實體共超過300人與會，會中共同探討如何透過醫療器材、資訊系統等工具創新或數位轉型方式，為醫療產業帶來正面影響和更多新的可能，協助馬來西亞更多醫療夥伴推動智慧醫院的建置，提升當地病患滿意度。

前雪蘭莪州衛福部總監拿督卡利致詞時表示，馬來西亞政府近幾年積極推動醫療資訊系統（HIS）及電子病歷（EMR）的導入，透過馬來西亞數位經濟局（Malaysia Digital Economy Corporation,簡稱MDEC）帶領Digital Health發展。因此希望透過本次活動，學習台灣的經驗，更有效率的透過智慧醫療解決醫護人員高度負荷的問題。

研討會上午場與MMA合辦具4個進修學分，針對臨床照護端分享智慧醫療提供更多的治療方式，下午場智慧醫院發展大趨勢以及執行經驗進行討論。邀請到台灣員林基督教醫院院長李國維及聯新國際醫院院長許詩典分享國際智慧醫療的發展趨勢及執行經驗，馬來西亞則由馬來西亞數位經濟局（Malaysia Digital Economy Corporation，簡稱MDEC）代表Ir.Dr.Karl Ng，分享有關馬來西亞數位醫療發展方向。此外，台灣長庚偕同台灣特色醫療暨科技產品推廣中心（TAMC）共同發展馬來西亞的重要合作夥伴，包括在檳城TAMC駐點展示的十四家台灣廠商，包括長庚醫學科技公司、台塑生醫、研華科技、緯創醫學科技、富伯生醫科技、聯合骨科、台寶生醫、群曜醫電、友華生技、商之器、上銀科技、元太科技、財團法人醫藥工業技術發展中心、中國醫藥大學附設醫院及馬雅科技、永磐科技、遠東醫電科技等廠商，也分別上台或現場展示分享其產品特色及臨床應用成果，獲得與會者關注與好評。

下午在諸多貴賓及現場與會者的見證下，進行兩場重要合作簽約儀式，台灣友華生技正式委託當地公司協助申請藥證簽署合約書，以及新康醫療集團與壢新國際醫療集團的智慧病房合作案。這兩案是今年媒合的成功案例，後續還有許多當地大型醫療集團，陸續與台灣各廠商洽談採購合約，也是對台灣長庚醫院努力促成台灣廠商至馬來西亞發展的肯定。

友華生技看好馬來西亞發展市場，除了幾項藥物委託申請藥證外，也藉由此次交流會，推廣馬來西亞市場的發展。另由聯新國際醫院院長許詩典代表與HMI Group新康集團CEO兼執行董事陳瑋嘉簽署的合作案，則是以台灣推動智慧醫療的經驗，協助新康醫療集團建置智慧病房，未來將作為該院人員教育訓練基地，朝向智慧醫院發展。

大會主席長庚醫院副總執行長蘇輝成表示，近幾年積極與馬來西亞建立醫療合作關係，期盼藉這次活動將臨床治療更多的方法介紹給當地，也透過台灣智慧醫院推動者實際且長期推動的角度，分享寶貴經驗，降低推動智慧醫療時產生的障礙，協助馬來西亞更多醫療夥伴推動智慧醫院的建置，為台馬兩地的交流合作開創新里程碑。