愛他命創醫行銷聯手逾百位醫師打造「醫療專家品質評測認證計劃」 推廣精準健康理念

因應疫情後與高齡化社會，民眾在健康觀念、健康素養和消費決策已進入「避免因病而貧，享受美好晚年」的新階段。國衛院技轉及育成中心的新型態創育生態系關鍵企業愛他命創醫行銷，聯手超過百位醫師合作催生「醫療專家品質評測認證計劃」獲得產業認同，助力精準健康消費趨勢。也與國際家庭健康守護學會醫療專家團隊，公益合作健全長者六力友善產品，呼籲精準健康，不只是治癒疾病，更能進一步幫助國人降低生病風險。

「醫療專家品質評測認證計劃」由專科醫師與醫事人員等醫療專家實際評測，建立客觀研究評鑑制度，助力精準健康消費趨勢，也促使健康品牌的產品與服務能持續追求卓越。

落實醫學專業 完善全方位的健康照顧

台灣健康產品市場多樣性高，再加上法規因素，讓多數同類型健康產品能使用行銷文案與實際功效難辨真偽，讓民眾在眾多健康產品常有選擇障礙。目前台灣政府以及民間機構有通過SNQ、GMP、CNS、小綠人等標章提供健康產品相關認證，對於產品的「安全性」做最好的把關。

為了能提升台灣民眾精準健康，對於健康型產品或服務應有上述認證標章配合、相對公正評測認證計畫外，同時應納入醫療人員對於該產品或服務的「健康評測」，而在健康領域中，醫療專家評測扮演重要的角色，根據美國NHMRC 評級分類，實證醫學中，專家評測被分類於Grade 5，具有一定評級效力。

「醫療專家品質評測認證計劃」發起人之一的翁梓華醫師表示，醫師臨床經驗上，許多患者與家屬知道精準健康中預防醫學的重要性，有越來越多消費者會尋找能精準配對健康管理目標的產品和服務，如營養保健品、健康食品、體重管理、運動表現提升、特定疾病管理等，而現在社交媒體平台也成為分享健康資訊和經驗的重要渠道，但廣告或是斷章取義的宣傳手法，可能會影響甚至誤導消費者精準健康消費決策，因此更需要仰賴專家與科學實證協助。

愛他命創醫行銷顧問翁梓華醫師為「醫療專家品質評測認證計劃」發起人之一。圖／愛他命創醫行銷提供

醫療專家品質評測認證計劃由超過百位專科醫師，用科學方式進行產品行銷的健康驗證，重新分解產品技術功能和消費者購買動機，讓好產品更容易脫穎而出，讓不好的產品無所遁形，可完善各年齡層全方位的健康照顧。

該計劃的重要推手國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文指出，面臨日趨高齡化環境改變與民眾健康意識提升，消費者對於生醫產品品質需求日益提高，同時亦越加注重精準健康醫學。期望能透過第三方專家審視，引導相關生醫業者重視科研證據及提升專業服務。

國家衛生研究院技轉及育成中心主任蔡熙文表示，面臨日趨高齡化環境的改變與民眾健康意識提升，對於生醫產品不僅要求品質的日益提高。圖／愛他命創醫行銷提供

健全長者六力友善產品 助力銀髮族精準健康

愛他命創醫行銷以精準健康為本，為能讓精準健康發揮到極致在於精準溝通，因此攜手社團法人國際家庭健康守護學會醫療專家團隊，共同響應國健署大力推動健全長者六力，預防及延緩長輩失能的關鍵行動。並邀集六大健康品牌企業「添寧護妳墊」、「陽光康喜鳳梨酵素」、「萬歲牌什穀芝麻堅果飲」、「桂格天地合補葡萄糖胺飲」、「桂格天地合補金盞花葉黃素」、「快樂田全養沛深海魚油」，以健全長者六力做為精準溝通的核心，贊助支持國衛院技轉及育成中心創建的「銀髮產業聚落」，打造以銀髮為本的橘世代優良環境。

該中心將於9月9日假花博園區舉辦「樂齡健康同樂匯」，以食為主題，其中包含膳食、保健、輔具等主題，共創樂齡家庭生活。