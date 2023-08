昌泰科醫COMGO臨床成果 榮登兩篇國際知名Q1期刊與發明專利

國立臺北科技大學孕育出「昌泰科醫」總經理趙書宏博士,透過研發創新AI醫學工程新技術、打造智慧醫療團隊,結合明志科技大學電機系林君玲副教授與國立臺北科技大學電資學院電子系的醫學電子工程博士班團隊,包括:三軍總醫院松山分院心臟內科前主任曾今坤主治醫師、馬偕醫院急診醫學部副主任黃明堃醫師、臺北榮民總醫院傳統醫學部主治醫師暨馬思特診所院長王建人醫師、前林口長庚醫院全人醫學部主治醫師暨庚長優質診所院長郭展維醫師、濟群欣中醫診所院長郭榮宗中醫師、雙北七家向陽診所群總執行長暨向陽身心診所院長張邦彥醫師、北科大教務長黃育賢特聘教授、電子系前主任蔡偉和教授、高立人副教授、長庚大學魏一勤副教授、勤益科技大學王三輔副教授等人,運用臺灣衛福部TFDA核准的心臟血管專科醫學的二類醫療器材「昌泰科醫COMGO指動脈心電圖描記器」進行創新臨床研究,其學術研究的發表成果受到國際肯定。

臺灣大學兩位副校長丁詩同教授與張上淳醫師教授,於生技保健展參訪臺大產研聯盟的昌泰科醫COMGO指動脈心電圖描記器,當場接受COMGO分析丁副校長的生理健康狀況,讓丁副校長嘖嘖稱奇說COMGO很精準,也讓在旁的另一位臺大副校長張上淳醫師教授也稱讚。圖/昌泰科醫提供

榮登兩篇國際Q1期刊

1、ScienceDirect Journals ELSEVIER Measurement 221 (2023) 113441.

Development of smart cardiovascular measurement system using feature selection and machine learning models for prediction of sleep deprivation, cold hands and feet, and Shanghuo syndrome.

2、MDPI Journals Mathematics 2023, 11, 3580.

Fatigue Estimation Using Peak Features from PPG Signals.

榮獲兩項發明專利

1、基於血流動力學及弦脈分析且與肝火旺盛/心火旺盛相關的特定生理綜合症偵測方法及系統。

2、基於血流動力學分析且與氣血循環及深層睡眠相關的特定生理綜合症偵測方法及系統。

昌泰科醫COMGO心電圖描記器,讓中醫與西醫的學術進行整合、讓中醫科學化、也方便中醫診所與西醫的家醫科、身心科、心臟科、內科等醫療診所的醫師使用。

昌泰科醫COMGO心電圖描記器,也有提供適合學術界研究臨床收案需求量測訊號RawData的專案服務項目,進而讓學術界進行創新應用與實驗教學、演算法程式開發等,非常適合學術研究與臨床應用發表的醫療儀器。

昌泰科醫總經理趙書宏博士也表示,企業界有上述專利技術需求,歡迎聯繫昌泰科醫來洽談技術授權應用與技轉,讓上述多項研究技術能更多元應用,造福更多民眾的健康。

運用臺灣衛福部TFDA核准的心臟血管專科醫學的二類醫療器材「昌泰科醫COMGO指動脈心電圖描記器」進行創新臨床研究,其學術研究的發表成果受到國際肯定,榮登兩篇國際知名Q1期刊與兩項國際發明專利。圖/昌泰科醫 提供

智慧醫療新亮點!昌泰科醫COMGO榮登兩篇國際Q1期刊與發明專利,昌泰科醫總經理趙書宏博士(前排左三)與身旁的臺灣綜合研究院創辦人劉泰英博士以及智慧醫療團隊在喬遷新址的慶祝的合影。圖/昌泰科醫提供

昌泰科醫的官網客服https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=263snvxo