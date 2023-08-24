+RF超高脈衝射頻問世 幫助腕隧道症候群治療新選擇

中國醫藥大學附設醫院麻醉部疼痛科主任溫永銳醫師表示，腕隧道症候群(Carpal tunnel syndrome，CTS) 俗稱「滑鼠手」，常見好發於需重覆性做腕部活動的職業，如長時間使用鍵盤、滑鼠的上班族、家庭主婦、職業司機、餐飲業等，因過度使用手腕，導致正中神經被腕橫韌帶長期壓迫，讓手指與手掌產生麻木無力與疼痛感，嚴重時疼痛還會延伸至手臂、肩頸。以往臨床治療可透過復健、穿戴護具、藥物治療或低頻電刺激等來暫時舒緩疼痛症狀。

30歲上班族小敏是3C重度使用者，除了上班手機、筆電不離身外，下班也喜歡打手遊紓壓。直到連續幾日，睡到半夜突然被手指傳來的麻木、疼痛感驚醒，再加上白天抓握東西時，手掌總是傳來陣陣刺痛感且力不從心，才察覺異狀就醫被診斷罹患「腕隧道症候群」。諮詢醫師後則使用+RF超高脈衝射頻疼痛舒緩系統，可適度緩解手麻疼痛症狀，睡眠品質亦獲得改善。另外平日也開始減少使用3C，搭配夜間配戴護具及進行適度的伸展操放鬆肌肉，症狀明顯逐漸好轉。

溫永銳醫師說明，最新研究顯示「+RF超高脈衝射頻」因具備高穿透率特色，針對感覺神經進行痛覺訊號阻斷。根據臨床58位患者，將刺激器貼於病變手腕上治療15分鐘後測試結果，疼痛得到較長時間的緩解，相較於傳統低頻電刺激，只有數小時止痛效果。此外，+RF超高頻脈衝射頻的無感刺激，除了可提升治療舒適度，也能減少止痛藥物攝取，避免成癮等副作用，提供患者治療新選擇。

臺灣大學醫學工程系教授林啟萬表示，+RF超高脈衝射頻是與台灣生技業者共同研發的全球獨家專利技術，應用其技術的疼痛舒緩系統裝置，近日也通過衛福部TFDA認證，並於美國取得FDA上市許可，目前以「腕隧道症候群」為第一適應症，後續適應症預期可擴大至體表周邊神經相關疼痛，如肋間神經痛、帶狀皰疹神經痛、手術傷口疼痛、足底筋膜炎等，期望能造福更多飽受慢性疼痛之苦的患者，可協助他們提升生活品質。

臺灣大學醫學工程系教授林啟萬表示，+RF超高脈衝射頻治療未來適應症有望擴大，有機會造福更多慢性疼痛患者。圖／業者提供

溫永銳醫師指出，過往腕隧道症候群好發於40至50歲，又以女性發病機率較高，但近年臨床患者有年輕化趨勢，大多為3C重度使用者或電腦族群。呼籲民眾一旦出現手部刺麻、疼痛感，或是抓握東西無法使力，應儘速就醫檢查，避免罹患腕隧道症候群不自知，嚴重還可能導致肌肉萎縮，需接受手術治療。另外，也建議高風險族群平日可配戴護腕保護關節，多按摩手部改善血液循環，並減少工作量多休息，才能遠離「滑鼠手」。