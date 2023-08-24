僵直性脊椎炎患者 均衡飲食、舒緩運動、良好睡眠可遠離疾病

腰痠背痛超過三個月 應提早警覺恐疾病上身

高雄榮民總醫院過敏免疫風濕科醫師王愷君表示，僵直性脊椎炎是一種錯亂的免疫系統攻擊中軸及周邊關節的一種關節炎，最容易影響脊椎跟骨盆交界的薦腸關節，甚至是腰椎、胸椎或是頸椎，引發背痛、僵硬等不適，尤其是出現在清晨或久不活動時。民眾若出現症狀持續時間至少超過三個月時，應該提高警覺，儘早就醫檢查。

僵直性脊椎炎除了會產生上述關節疼痛外，錯亂的免疫系統也會攻擊肌腱或韌帶與骨骼連接的部位，造成接骨點炎，可能造成膝關節周圍或腳跟阿基里斯腱腫脹疼痛，甚至出現胸口肋骨疼痛，讓患者誤以為是心肌梗塞。另外，虹彩炎也是常見併發症，容易造成眼睛反覆紅腫、視力模糊或疼痛，影響日常生活品質。

一名今年23歲男大生小偉（化名），平常除了忙於上課，也喜歡跑步、打籃球。半年前常覺得下背痠痛僵硬，早上起床時更加明顯。以為可能只是運動傷害，休息一陣子就會好。有次半夜莫名出現胸痛，呼吸不順，他擔心是心肌梗塞趕快急診就醫，心電圖與抽血檢查卻都正常。後來除了偶爾胸痛外，也開始出現屁股疼痛，甚至腳後跟、膝關節也會腫脹。經過三個月休養後都沒有解除症狀，決定求診於風濕免疫科醫師，被診斷罹患「僵直性脊椎炎」。

僵直性脊椎炎易找上年輕族群 抽菸會加重病情

王愷君醫師說，造成僵直性脊椎炎原因包括遺傳、環境及感染等因素誘發，其中遺傳部分與人類白血球抗原B27（HLA-B27）基因有關，超過九成僵直性脊椎炎患者都帶有HLA-B27基因。但在所有帶有HLA-B27基因的人中，只有約5％會發病。即使有家族病史或帶有基因，只要平常生活好好保養，出現症狀及早就醫檢查，民眾不須過度擔心。

另外，臨床上常見僵直性脊椎炎比較好發於20或30歲年輕族群，男性多於女性，主要是這些族群活動力較強，常因運動造成衝擊或受傷等因素造成疾病誘發，而喜歡抽菸的民眾亦要更加注意。

藥物治療多元化 醫病充分溝通最重要

王愷君醫師說明，目前僵直性脊椎炎的第一線治療主要以非類固醇消炎止痛藥或給予免疫調節藥物為主，通常可適合減緩疼痛、不適及僵硬症狀，若效果不佳就需要考量使用針對特定發炎因子的生物製劑或小分子標靶藥物來作治療。針對已懷孕或正在哺乳女性患者，不建議長期或過度使用消炎止痛藥物，目前已有適合她們使用的生物製劑，不必擔心懷孕或備孕而面臨停藥困境，只要事前跟醫師充分溝通，及早調整用藥方式，仍然可以順利懷孕與生產。

均衡飲食不亂補 舒緩運動睡好覺可遠離疾病發作

王愷君醫師提醒，隨著國人生活水準及醫療環境提升，目前臨床已較少見很嚴重才就醫的僵直性脊椎炎患者，加上醫療技術及創新藥物都可讓治療中的患者維持不錯生活品質。建議患者平常應維持良好的生活習慣，如早睡早起，並挑選一個讓自己覺得舒服的床墊，枕頭也不要太高；不要抽煙，運動時可選擇游泳或瑜伽等緩和性活動。飲食方面只要維持均衡飲食，不須特別進補或吃提升免疫力食物，避免誘發免疫反應或造成免疫錯亂，反而加重疾病病情。