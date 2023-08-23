大健康生技攜新竹北埔鄉農民 愛心大連結

為回饋社會，大健康生技公司於（22）日前發起一場愛心活動，邀請莊紹綺教育總監，率領種樹者學堂講師團隊和多位美髮設計師到新竹北埔鄉水磜社區發展協會，為當地的老農民提供免費頭皮健檢、剪髮服務。

活動發起人林立傑表示，北埔鄉是一個偏遠的地區，大部分的老人家都還在此地務農，他們平時很少有機會享受美髮的服務，因此他希望透過該次的活動，讓他們感受到關懷和尊重，也提升他們的自信與幸福感。

莊紹綺說，她和團隊成員非常榮幸能參與此次的免費頭皮健檢&義剪活動，她認為美髮不僅是一種技術，也是一種藝術和溝通的方式，她希望透過她們的頭皮調理專業和剪髮技術為老農們打造適合他們的髮型，讓他們感受到美麗、快樂和健康。

活動當天社區裡共有約100多位老農，及孩童們參加了愛心大連結活動，他們在輕鬆愉快的氣氛中享受了美髮的服務，並對大健康生技公司發起人林立傑和莊紹綺教育總監團隊成員表示感謝。活動也得到了水磜社區發展協會的肯定和支持，希望未來能有更多類似的活動舉辦。

當天參與愛心大連結的店家有金麗美髮沙龍、JM質髮沙龍、采軒質髮沙龍 R’sArt 、佳姿髮藝造型工作室、Je質髮時尚沙龍 創造質髮時尚館、Miko髮部屋 Ivy salon、辰馨Chen shin、冠澐質髮時尚館、摩綺髮妝，謝謝大家的愛心，讓100多位的老農感受到關懷及愛。大健康生技官網http://www.greatesthealthy.com.tw