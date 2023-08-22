翠芙思七夕情人節推縮時面膜 工商時報 文 黃俊榮、文 蔡榮昌 2023.08.22 翠芙思推出超微導系列面膜。圖／蔡榮昌。 夏季適逢月老降臨的這段日子，純純欲動的男女約會很多、事情很滿，跟著氣候、飲食、作息肌膚狀況需要有效的協助，台灣新秀保養品牌「TriForce 翠芙思」推出以獨家肌膚校色技術打造的超微導系列面膜，全系列添加法國玫瑰花水，先深層修護調理再晶透亮白鎖水，專為東方人膚質設計的兩款面膜，實現現代人追求精準有感的肌膚保養需求，絕對是七夕情人節約會前讓肌膚恢復元氣的最佳神器，和情人近距離接觸時也能輕鬆展現自信水潤肌。 TriForce翠芙思以溫和植萃為消費者帶來有效的夏日保養，推出全肌型皆能安心使用的產品，兩款超微導5S深層修護面膜和超微導5S晶透亮白面膜以保濕、賦活、滋養，修護三重奏恢復肌膚細緻柔嫩，再將萃取自冰滴花、天女木蘭、白玉蘭葉精油的精華灌注肌底，今夏帶給你細緻柔嫩、由內而外白皙透亮的肌膚。面膜布的高柔軟親膚性，一片乘載10倍精華儲水力，不僅超級服貼，更能感受滿滿精華高速為肌膚充電，採用100 %植物纖維布膜可被土壤自然分解，打造零污染與環境共好的綠色產品。 翠芙思全系列商品講求安全、有效、成分足量，不添加礦物油、致敏色素和刺激性防腐劑，希望能帶給消費者健康有感的保養，使用後能真實感受皮膚的平衡與穩定。正是這份堅持讓翠芙思在台灣競爭激烈的保養品市場中繼續穩定成長。翠芙思創辦人鄭驊展表示：「我們擁有自己的科研技術核心，開發獨一無二的產品及配方，不斷改良精進，要紮實的贏得消費者信賴。」翠芙思專研技術核心，敢於挑戰框架，用心打造有感的保養品，讓自家產品在市場上擁有優異的性價比。 TriForce翠芙思官網祭出情人節寵粉限定快閃活動，於22日中午12點，前100名粉絲下單(每組商品限購2個)，享指定商品全面3折，售完為止；首家實體快閃櫃在台中大遠百北棟8F全館85折優惠，明星商品超能導蛋舒緩修復精華乳買一送一、超能導蛋保濕全套組皆有獨家優惠價及滿額好禮。現場加入官網會員即贈現折購物金$100，綁定官方line@再送150元優惠券，同時推出大遠百獨家暢銷優惠組合，單筆消費滿額更有驚喜好禮多重送。26及27日翠芙思將前往松菸文創園區女日節仲夏yay玩祭，現場規劃一連串闖關活動要送翠粉們好禮還要請你品嚐限量冰淇淋，親自前往體驗最先新鮮有趣無負擔的肌膚保養。更多品牌資訊請前往翠芙思官網：https://www.3triforce.com.tw/，免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。 七夕TriForce翠芙思