皇帝的新椅　豪華人體工學椅健康效益是假象

身處於一個現代社會的我們，已經對奢侈產生了痴迷，將其與優質、舒適，甚至健康效益關聯在一起。這種觀念還延伸到了人體工學椅，豪華版本的人體工學椅常常被吹捧說，在促進姿勢、減輕不適和提高整體健康方面更為優越。然而，當我們看穿了那層光鮮的營銷外衣後，一個鮮明的事實浮現出來。儘管它們的價格高昂，外觀精緻，但豪華的人體工學椅對於緩解久坐的根本問題卻沒什麼幫助，而久坐正是對我們的健康有害的。

人體工學椅，無論是標準版還是豪華版，基本上都是為了適應人體的坐姿而設計的。儘管它們可以提供可調節高度、腰部支撐和緩衝扶手等功能，但對於根本問題：長時間的靜態坐姿，卻幫助不大。無論我們是坐在昂貴的豪華品牌上，還是在普通的辦公椅上，對健康的影響都是一樣的。

長時間的坐姿也就是所謂的”久坐“，無論椅子的豪華程度如何，都已經被證明與一系列的健康問題有關，包括肥胖、心臟病、糖尿病，甚至某些類型的癌症。我們的身體，本來就應該動起來，卻在最豪華人體工學椅的限制中，靜止的受著苦。結果就造成一種沉默’久坐病’的大流行，而無論椅子是多麼的豪華，這種病症仍是無法治療的。

更豪華的椅子等於更健康的坐姿這種錯覺，主要是由營銷策略和社會觀念推動的。實際上，人體工學椅的功能性在各種不同價位的椅子上，基本上是保持一致的。從基本型到豪華型，這些椅子的結構設計並沒有根本的變化。相反的，正是材料、美學和品牌塑造了明顯的價格差異。我們過於專注於椅子的豪華程度，卻忽略了一個事實：沒有任何椅子，無論價格如何，能夠抵消久坐的健康危害。其實我們是被豪華椅子所提供的舒適和身份象徵的承諾所迷惑，但是舒適並不等於健康。而我們的身體是渴望並需要保持活動及運動，才能達到最佳健康狀態的。

REDROCK 紅岩愛脊椅由知名外科脊椎醫生Dr. Turner Osler設計，獨特的搖擺機制可以減緩背痛、改善坐姿。圖／REDROCK 紅岩愛脊椅提供

總的來說，豪華的人體工學椅，其實就是皇帝的新衣。它被描繪成一種解決方案，一種身份象徵，一種對我們健康的投資，但卻無法解決真正的問題。雖然這些椅子可能提供更舒適的坐姿體驗，但它們並不能改變久坐帶來的基本健康風險。現在是我們認識到，真正的人體工學創新並不在於奢侈或舒適，而在於促進運動並減少我們在靜態坐姿中度過的時間。畢竟，我們不能讓自己被豪華的外表所蒙蔽，而忽視了健康的真相。

REDROCK 紅岩愛脊椅的誕生，就是為了讓需要久坐的現代人，有一個更健康的選擇。它本身是一張真正符合人體工學的主動式椅子 (Active chair)，讓你看起來是坐著，其實你正在運動著。它可以幫助您強化核心，端正姿勢。若您有因為久坐而產生腰背疼痛的問題，它可以有幫助。

坐在愛脊椅上，確保您的雙腳撐地，屁股底高於您的膝蓋頂，隨時保持上半身挺直的坐姿 (讓大腿跟直立的上身呈現 130度的夾角是最理想的，但是如果因為桌子的高度無法配合，如有需要可以稍微降的椅面，讓大腿跟身體呈現 110~130度的夾角)，這時您的腰背部肌肉都是放鬆的。所以您週邊的環境都需要配合您的直立坐姿做些調整，比如您的電腦螢幕，應該要調高到您坐直時眼睛的高度，若有需要還得讓螢幕離你的身體近一點。若是您是使用筆記型電腦，則需使用筆電座把筆記型電腦墊高，讓螢幕高度調到眼睛高度的位置，同時應外接一支鍵盤。

由於坐在愛脊椅上會用到您的核心肌群，因為不確定您的核心肌肉的狀況，建議您第一天坐 30 分鐘，第二天坐 60 分鐘，第三天 90 分鐘，這樣循序漸進 1-2 週後，您就更愛愛脊椅了。

坐在REDROCK 紅岩愛脊椅上會用到您的核心肌群，讓你看起來是坐著，其實你正在運動著。圖／REDROCK 紅岩愛脊椅提供

同時在美國有很多的客人都在這張椅子上得到了幫助，以下是幾則使用者的見證影片：

紅岩愛脊椅 幫助脊椎側彎的她 減輕了疼痛

紅岩愛脊椅 預期外的收穫 體重減輕 30磅 (13.6公斤)