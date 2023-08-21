響應國際失智月 台北慈濟醫院攜手百威生醫舉辦預防醫學座談會

因應高齡化人口日益增加，政府積極推動長照2.0及促進大健康產業，在政策支持下「追求健康、重視預防」成為全民共識。疫情過後，許多人發現長輩的身心腦異常退化，如何判斷是正常老化、憂鬱腦霧還是失智早期徵兆，如何能儘早預防，遠離憂慮，則是重要課題。

為響應國際失智月，由主辦單位台北慈濟醫院與協辦單位百威生醫集團於8月19日共同舉辦一場座談會，由慈濟醫院醫師李嘉富與百威生醫集團總裁林佳靜教授共同探討人體試驗計畫的檢測數據。藉由血液檢測阿茲海默失智症風險 (Alzheimer’s Disease Risk Index, ADRI) 及CD34+造血幹細胞數量來評估腦部退化的狀況。初期在生理上自覺記憶腦力退化時，體內幹細胞也已同時顯著下降。臨床上，若能及早發現，透過健康飲食、安心舒眠與保持愉快，有機會預防延緩。

李嘉富醫師表示，透過長者健檢六力評估，AI科技腦波分析及抽血評估失智風險，及早客觀檢測憂鬱及失智風險等級，透過個別化健康飲食，心創活力，運動舒眠找回心腦健康活力。

林佳靜教授專研幹細胞領域長達多年，亦取得多項專利，如診斷阿茲海默症方法、台灣專利發明第I622771號，還有發表科學期刊、著書，對幹細胞營養學發展有諸多貢獻。她指出，40歲之後就要重視自身生命存摺數目剩下多少，因此檢測CD34+造血幹細胞、自然殺手免疫細胞、ADRI都是每年要追蹤的重要生命指標，才能更加了解自身的造血力、免疫力及修復力的自癒力狀態。尤其是ADRI值，必須調整至0，保持快樂心，遠離憂鬱與失智。可查詢：https://patents.google.com/patent/TWI622771B/