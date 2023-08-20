克服手術困難 林口長庚醫療團隊讓病友重生

林口長庚醫院是國內最重視器官移植的醫院之一，不斷精進器官移植的進行與結果，2002年組成肝臟移植團隊後，於2003年在教授李威震的帶領下，開創台灣首例將單個肝臟移植給兩位成人，2006年又克服障礙，完成首例不同血型的活體肝臟移植案例，多年下來幫助逾1,400位肝臟腫瘤、肝臟衰竭及其他腹內臟器衰竭患者，擁有重生的機會。

林口長庚副院長李威震表示，台灣慢性肝病及肝硬化名列國人十大死因之一，肝癌也同時高居國人癌症死因第二位，可以說肝病是我們的國病。今日各種治療方式日新月異，但肝炎急性發作所致之肝衰竭，或慢性肝炎所生之肝硬化或肝癌，仍有部分病患得透過肝臟移植手術，才能有效治療。

林口長庚醫院19日舉辦「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」，將近300位換肝病友抱著開心回娘家的心情參加，盛況空前。圖／林口長庚醫院提供

肝臟移植手術相當複雜，李威震說明，由於受贈者的肝臟功能已經受損，凝血功能很差，而肝臟內含非常大量的動脈、靜脈，是個具有大量血管的器官，因此比起一般手術，患者在肝臟移植手術過程中大量失血的可能性更大。醫師會打開患者腹腔，確定腹內沒有腫瘤轉移後，逐步分離出重要的血管並取下受損的肝臟，這過程可能就得耗費四到五個小時；之後再將捐贈者的肝臟植入於受贈者體內。若患者的身體狀況不佳，困難程度還會提升。肝臟移植可說是最困難的手術之一，時間可能長達十個小時。

李威震感言，「作為北台灣主要的肝臟移植中心之一，林口長庚肝移植團隊由衷感謝每一份大愛捐贈家屬的愛心、活體捐贈者的犧牲、以及肝移植病患的信任，未來也會繼續努力，以救治更多等候肝臟移植的病患。」