林口長庚換肝逾1,400例 創移植奇蹟

舉辦「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」，全台首例一肝二用與首位不同血型換肝病友到場分享

林口長庚醫院肝臟移植團隊在副院長李威震帶領下，成果卓越，除了幫助逾1,400位病友獲得重生，亦開創出「不同血型換肝」、「一肝二用李氏公式」、「孕期移植後順產」等創新技術，開啟台灣肝臟移植的重要里程碑。19日將近300位病友抱著開心回娘家的心情，參加醫院擴大舉辦的「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」，20年前首位一肝二用移植病患與17年前首位不同血型換肝病患也親到會場，向林口長庚肝臟移植醫療團隊表達最大的感激，醫師、藥師、物理治療師及營養師也在活動上教導病友，重生後如何守護自身健康與確保生活品質。

今年適逢副院長李威震執刀換肝25年，以及「彩色人生肝友協會」成立25週年，醫院特別擴大舉辦這次活動，並邀請到衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹、桃園市政府衛生局局長劉宜、財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪、台灣彩色人生肝友協會理事長廖大權等貴賓蒞臨共同祝福所有換肝病友展望未來，重啟彩色人生。

副院長李威震（前排左四）領導的林口長庚醫院肝臟移植團隊，幫助眾多病患重生。圖／林口長庚醫院提供

林口長庚副院長李威震表示，長庚醫院對於肝臟乃至器官的移植，從以前的王創辦人到現在的董事長都非常支持。肝臟移植不只是手術的名詞，更代表著愛的傳承，透過肝友協會與林口長庚的協力幫忙，希望能夠讓更多病友走向光明的人生。衛福部國健署癌症防治組組長林莉茹指出，肝病影響國人健康甚鉅，因此國健署也積極推動B、C型肝炎的篩檢，目前補助對象也放寬至45到79歲，如果民眾有符合資格的情況下，鼓勵應參加B、C型肝炎的篩檢，達到有效追蹤與治療。桃園市政府衛生局局長劉宜提到，肝臟移植象徵愛與希望，感謝林口長庚團隊的努力，讓許多肝友繼續走向精彩的人生。

林口長庚醫院19日舉辦「彩色人生肝友會暨25週年回娘家活動」，現場氣氛溫馨。圖／林口長庚醫院提供

病友熊先生表示，肝臟移植迄今已20年，是2003年全台第一例一肝二用的受贈者之一。他因工作接觸重金屬等污染環境，肝臟無形之中受到傷害，只能等待肝臟移植。在陷入反覆肝昏迷狀態時，大兒子出生，太太備受煎熬仍辛苦撐著。直到幸運等到大愛捐贈，在教授李威震和移植團隊14小時的努力下，給予他重生的機會。熊先生說，「這20年來，一直保持感念的心渡過每一天，更愛惜重獲新生的寶貴生命，為捐贈者活出豐富的人生。」

病友潘女士指出，自己既不是肝病帶原者，也無抽菸飲酒等嗜好，非常注重身體狀況，無法相信自己竟會罹患肝病，但從一次的健康檢查中發現肝臟數值異常，進而展開了治療之路。在教授李威震詳細解釋說明下，她了解到肝臟移植是唯一的路。2006年3月的這場移植手術，不僅讓潘女士重生，更開啟台灣第一例不同血型移植成功先例。潘女士說，「對於能繼續與家人共享天倫樂，內心除了感謝感恩外，更對肝臟移植醫療團隊有著無比的敬佩。」