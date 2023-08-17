台灣天然礦泉水推薦　從老字號到新品牌百家爭鳴

《指尖健康網》透過對台灣多個社群平台的資料爬梳，提出台灣人較常購買的天然礦泉水推薦名單。指尖健康網健康主編翁亮衍指出，天然礦泉水中的礦物質等成分和身體健康的關係，已經是很普遍的知識，所以礦泉水廠商會根據水源和水質特色推出特定的礦泉水，很多消費者也懂得根據自身需要採買或推薦，「那已經不只是單純喝水而已」。

根據指尖健康網的梳理和推薦，統一集團的PH9.0鹼性離子水一直頗受歡迎，吸引重視體內酸鹼平衡的族群；老字號「泰山」也是大家聯想到礦泉水時會想到的品牌之一，旗下泰山純水、twist water、淨之水等都是常見的牌子，泰山純水和統一的PH9.0鹼性離子水在許多超商都被置為常溫水，曝光度相對較高。

金車的波爾礦泉水標榜其水源取自雪山山脈，榮獲多項國際認證，雖沒有泰山純水和統一PH9.0鹼性離子水有通路加持，但勝在金車波爾這個老品牌有「懷舊的味道」；至於味丹的「多喝水」幾乎是國民品牌，「沒事多喝水」這句廣告文案深入人心。運動飲料舒跑也有礦泉水產品，主打日本鈦電解小分子，水源取自東部純淨天然礦泉。老字號悅氏除了歷史相當久的礦泉水之外，也針對想補充身體能量的族群推出機能水，標榜含有80毫克的鎂，適用於健身後飲用。

2023年7月甫引進台灣的LAJTHIZA雷西薩天然礦泉水也獲推薦，翁亮衍指出，該品牌發表的記者會上請到品茶和咖啡達人，展示泡茶泡咖啡都適用「而且被專家說水質適合」，屬於比較少見的特色和行銷方式；雷西薩天然礦泉水來自阿爾巴尼亞，水源地被群山環繞，根據品牌業者的說法，「被SGS認定為世界上最純淨、絕對原始的環境之一」。

翁亮衍表示，台灣礦泉水市場百家爭鳴，平平是水卻能有那麼多品牌和種類，訴求健康天然或補充能量不一而足，實為消費者福音，建議民眾多了解礦泉水成分的差異及對人體的益處，進一步「喝水養生」。