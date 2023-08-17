夏普超淨強效碳纖淨水器新上市 一機一濾芯超萬用

隨著生活品質的不斷提升，對於飲水安全和生活環境的關注也日益增加，台灣夏普家電以其卓越的品質和創新科技，持續在家電領域保持領先地位，今年更是推出了全新的淨水器系列，其中下個月即將上市的「超淨強效碳纖淨水器 WJ-AC01T」無疑將為消費者帶來全新的淨水體驗！

「超淨強效碳纖淨水器 WJ-AC01T」的亮點之一在於其先進的碳纖維濾芯技術，這種活性碳纖維表面大量的細微內孔，能夠使其吸附速度達到5至10倍，高效去除水中的雜質、大腸桿菌、微生物、重金屬、有害物質以及細菌等，確保用戶飲用的每一滴水都達到嚴格的安全標準。

除此之外，「超淨強效碳纖淨水器 WJ-AC01T」材料符合日本厚生省食品認證，值得安心使用，消費者多偏向注重健康安全的青壯年人口，尤其在現代小家庭廚房小的趨勢下，夏普系列淨水器以90mm的超薄度受到市場喜愛，並主打模組化更換濾芯，可以輕鬆疊加或更換。

與此同時，夏普系列淨水器目前積極與建商配合裝潢新建案，因「超淨強效碳纖淨水器 WJ-AC01T」強效的功能、方便的替換方式，讓屋主可以一入住就輕鬆喝到好水，受到建設公司的指定配合家電品牌，該款濾芯平均可以使用1.5到2年，過濾水量達15000公升，是一般濾芯使用壽命的3倍，平常下廚、喝水、泡茶泡咖啡根本就超夠用！

目前夏普系列淨水器可於全台夏普震旦、燦坤、全國電子等通路購買，夏普更預計將在9月完整布局於全台大同3C門市展示並販售，為消費者們的飲用水源保駕護航！

為期兩個月的抽機票活動持續進行中，目前凡購買夏普系列淨水器，即有機會抽中海外旅遊機票大獎，而且買越多中獎機率愈高，家電汰舊換新就趁現在！