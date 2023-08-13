力麗觀光携手屏東 牡林課輔班祝福父親節

屏東牡林課輔班的熱情音樂，為父親節帶來溫馨的祝福。112年8月8日晚上，這場特別的活動在日月潭美麗的景致中舉行，力麗哲園日潭館成為祝福的交會之地，透過豐富多元的活動，您可以品嚐到道地的原鄉麻糬，欣賞到原住民歌謠樂舞以及非洲鼓的感動演出。屏東縣牡丹．牡林課輔班的表演為整場活動增添活力，讓您感受到來自台灣尾的音樂律動。一起參與一場動感非凡的活動，共襄盛舉，為辛勤的父親們送上最深情的祝福。來自屏東縣牡丹鄉，群山環抱著四林部落的牡林課輔班裏，有一群排灣族的孩子，用日常的堆疊展現屬於牡林的脈動。牡林課輔班致力栽培孩子在非洲鼓的音樂學習，13年來藉由音樂建立孩子的自信心，參與過無數公開演出，是在地知名「非洲鼓．舞」表演團體，精湛的音樂演出讓人意猶未盡、拍手叫好。

力麗觀光集團蔡宗易董事長特別邀請這支具有超過13年非洲鼓演出經驗的牡林課輔班，由就讀陸興中學的學長姊們在「力麗哲園日潭館」帶來精彩演出。這次除挹注恆春半島學童及弱勢長者的需要，更透過力麗觀光資源，讓孩子們在日月潭國際級的溫德姆溫泉酒店戶外廣場及力麗哲園飯店進行演出，提供他們一個展現自我的平台，從中累積、提升孩子們的自信心，也讓現場賓客們感受來自台灣尾的音樂震動，一同歡度難忘的父親節。彰化大村鄉大成家具梁震興董事長也說他是麗小花的粉絲，很開心在父親節當天在力麗日月潭館，現場欣賞麗小花美妙的歌聲。

康博診所唐偉智董事長也指出很開心能在父親節參與這麼有意義的活動，跟力麗觀光集團蔡宗易董事長、恆春基督教醫院黃健榮院長、大成家具梁震興董事長一起在麗小花的歌聲裡，一起做公益，欣賞由南台灣屏東縣牡丹鄉牡林課輔班「非洲鼓．舞」表演，精湛的音樂演出讓人意猶未盡、拍手叫好，一起吃蛋糕，慶祝父親節。https://www.drcomeantiaging.com

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