我國首位ABAC代表張嘉淵 呈遞致APEC衛生部長信函

我國APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表廣達電腦張嘉淵技術長,榮幸獲邀至APEC衛生工作小組(Health Working Group, HWG)「性別與衛生平等」政策對話參與討論;並代表ABAC於APEC衛生與經濟高階會議(High Level Meeting on Health and the Economy, HLMHE)向衛生部長呈遞《ABAC致APEC衛生部長信函》,也是我國首位遞交《信函》給APEC衛生部長的ABAC代表。張技術長2023年於ABAC數位與創新工作小組(Digital and Innovation Working Group, DIWG),主持數位健康計畫「DO AI Yourself (DAIY) Project」,其計畫貢獻與建言被納入《ABAC致APEC衛生部長信函》,展現我國企業藉數位健康弭平APEC地區數位差距提升健康醫療之貢獻。