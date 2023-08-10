我國首位ABAC代表張嘉淵 呈遞致APEC衛生部長信函

我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表廣達電腦張嘉淵技術長，榮幸獲邀至APEC衛生工作小組（Health Working Group, HWG）「性別與衛生平等」政策對話參與討論；並代表ABAC於APEC衛生與經濟高階會議（High Level Meeting on Health and the Economy, HLMHE）向衛生部長呈遞《ABAC致APEC衛生部長信函》，也是我國首位遞交《信函》給APEC衛生部長的ABAC代表。張技術長2023年於ABAC數位與創新工作小組（Digital and Innovation Working Group, DIWG），主持數位健康計畫「DO AI Yourself (DAIY) Project」，其計畫貢獻與建言被納入《ABAC致APEC衛生部長信函》，展現我國企業藉數位健康弭平APEC地區數位差距提升健康醫療之貢獻。

張嘉淵技術長於DIWG主持之計畫於今年6月舉辦線上工作坊「DAIY Training Workshop」，本工作坊由廣達電腦主辦、台灣經濟研究院APEC研究中心協辦，專為非資訊科技背景的醫療從業人士設計，教導學員使用廣達人工智慧醫療雲平台QOCA aim毋須程式寫作（no code）即可建構出AI模型，包括利用結構化資料（structured data）建立預測罹患子宮頸癌可能性之AI模型，以及利用乳腺超音波影像建立預測乳腺腫瘤之AI模型。該工作坊獲APEC經濟體熱烈迴響，吸引韓國、日本、美國、澳洲以及智利等19個經濟體參與。該工作坊成果後彙整為總結報告，針對醫療照護AI應用提出建議，並被納入《ABAC致APEC衛生部長信函》中有關數位健康的建言。

我國ABAC代表張嘉淵技術長（左）與APEC衛生與經濟高階會議主席–美國衛生及公共服務部部長Xavier Becerra（右）。圖∕APEC研究中心

張嘉淵技術長於衛生工作小組「性別與衛生平等」政策對話以「未來衛生之挑戰與機遇」為題，指出未來衛生挑戰包括人口老齡化、傳染病與流行病、慢性病與精神疾病、醫療資源有限、醫療費用以及衛生不平等等。張技術長指出數位技術有強大潛力解決這些問題，包括AI、基因組學、虛擬實境以及遠距醫療等。然而這些新興技術同時也引發道德、監管以及數據安全與隱私問題。張技術長強調，應對這些挑戰與問題需要創新、協作以及公私夥伴關係，並提出整體途徑以結合技術發展、政策改革，以及關注預防照護、精準醫療、公共衛生和以患者為中心之方法。

2023年衛生與經濟高階會議及第2次衛生工作小組會議我國代表團合照，右九為我國ABAC代表張嘉淵技術長。圖∕衛生福利部提供

而後，由張嘉淵技術長代表ABAC，於APEC衛生與經濟高階會議向衛生部長呈遞《ABAC致APEC衛生部長信函》，本會議由美國衛生及公共服務部部長Xavier Becerra主持。張技術長說明，本信函分為數位健康與疫情防範應對兩主軸。在數位健康部分針對「衛生數據與互操作性」、「醫療照護AI應用」以及「遠距醫療」提出建言。在疫情防範應對方面針對「COVID-19的經濟影響」和「醫療照護供應鏈」提供建議。張技術長表示，ABAC自COVID-19疫情就相當關注衛生議題，也重視衛生與商業環境之間的關係。ABAC指出，健康不僅是基本人權，也對實現APEC太子城願景2040（APEC Putrajaya Vision 2040）至關重要。張技術長最後介紹，其於ABAC主持之數位健康計畫，旨在將數據智慧轉化為人工智慧以實現智慧醫療和精準健康且毋須編程，「若將數據視為水、AI視為魚，機器學習的整個過程就像釣魚一樣，我們嘗試教導人們如何在自己的數據湖中釣魚，而不是授人以魚。」