台灣特有致命的遺傳腎臟疾病被低估 全台23萬人帶有基因 長庚研發專利檢驗 造福患者再現生機

吳女士27歲結婚，半年後懷孕，夫妻倆因為這個小生命的到來高興不已。但是在30週產檢時發現胎兒羊水過少，恐有胎兒健康疑慮這個壞消息猶如晴天霹靂，讓他們陷入愁雲慘霧之中。緊接的一連串檢查排除了孕婦的原因後，指向可能是胎兒腎臟的問題造成，但超音波顯示胎兒的腎臟影像無異常。胎兒在妊娠33週後產出，由於肺部不成熟、極度低血壓及腎臟衰竭住進加護病房，於出生8天後不幸死亡。經由腎臟組織切片檢查及基因分析，確診為基因缺陷所導致的自體隱性腎小管發育不良，而吳女士與先生均為此基因缺陷的帶原者。1年後，吳女士再度懷孕，在林口長庚婦產部與兒童腎臟科合作，經由羊水胎兒細胞的基因分析確認後，成功生下健康的女寶寶，目前已經8歲多。

自體隱性腎小管發育不良非罕見

林口長庚醫院兒童腎臟科曾敏華醫師指出，自體隱性腎小管發育不良過去一直被認為是罕見的遺傳性腎臟疾病，發生率約為千分之五。腎臟的主要功能單位為腎小管及腎絲球，腎小管為連接腎絲球的組織，其主要功能為維持體液、電解質酸鹼平衡；此病導因於腎素-血管收縮素系統蛋白的基因突變，臨床表現為懷孕母親羊水減少、胎兒出生後出現嚴重低血壓、腎臟功能衰竭及呼吸衰竭，且罹病者幾乎死亡。

曾敏華醫師簡報。圖／長庚醫院提供

過去9年，林口長庚兒童腎臟科共診斷7位自體隱性腎小管發育不良病人，死亡率接近九成；曾敏華醫師發現，這些病人都在血管收縮素原基因的相同位置產生缺陷，各來自無血緣的家族，且他們的父母也都是血管收縮素原基因相同突變點的帶原者，這顯示此病在台灣可能不是罕見疾病。

曾敏華醫師研究團隊於是藉由已取得專利的創新基因診斷方法，分析5000位健康台灣受試者發現，台灣人此基因異常的帶原率高達1%，以台灣2300萬人口推算，台灣目前有23萬人為此基因缺陷帶原者。他說，這證實了自體隱性腎小管發育不良在台灣並非罕見疾病，且由於其高致死率，使得產前診斷更顯得重要；部分重要的研究成果已發表於2020年8月重要的國際學術期刊「國際腎臟報告雜誌 (Kidney InternationalReport 2020, Aug)」。

曾敏華醫師簡報-2。圖／長庚醫院提供

透過產前及時診斷的可避免遺憾

林口長庚醫院兒童內科部朱世明部長表示，曾敏華醫師所研發的基因篩檢策略，以優生保健的觀點是優化兒童醫療的積極作為，可以減少懷孕媽媽因為極高致命性之遺傳缺陷得以提早確診，以精準醫學的方式將個案給予具有科學性之處置流程，減少發生遺憾！並提供具有帶原基因的父母親在懷孕時的積極產前篩檢策略。

右起曾敏華醫師、邱政洵副院長、朱世明部長、楊淑理組長。圖／長庚醫院提供

林口長庚醫院醫檢部黃瓊瑰副主任表示，過去的基因缺陷的篩檢作法為先從周邊血液分離出DNA，再以特殊引子將缺陷基因片段擴增後進行定序及判讀，缺點為耗時及成本高；長庚醫院的創新基因診斷方法為直接對基因缺陷片段分析並以螢光顯示方法判讀，不但省去定序的時間，約3小時左右可以判讀結果，且可以同時處理將近400個檢體。

林口長庚醫療團隊(右起)朱世明部主任、邱政洵副院長、曾敏華醫師、楊淑理組長、楊佳儒醫檢師。圖／長庚醫院提供

曾敏華醫師強調，由於台灣健康族群此基因的高帶原率、疾病的高致死率以及已開發的產前基因診斷技術，我們建議所有孕婦在懷孕早期接受篩檢。在現今少子化下，使體隱性腎小管發育不全成為可以預防的遺傳性疾病更顯得重要，只要透過基因篩檢就可以及時診斷，避免遺憾。