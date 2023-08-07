華聯生技、台灣生醫醫事 策略聯盟

因應生醫產業市場及未來趨勢，並加強產業間合作及整合，提供民眾更完整的檢測服務，華聯生物科技股份有限公司宣布與台灣生醫醫事檢驗所（認證編號：3076）建立「策略性商業聯盟」以全面性推動臨床檢測服務。

華聯生技投入「婦幼健康」、「預防醫學」、「早篩風險評估」及「科學研究」等多個領域，深耕生醫領域超過20年，目前為亞洲唯一高密度基因晶片原廠，擁有完善基因晶片智慧生產廠、基因實驗室及生醫實驗室，同時取得ISO13485、TAF17025多項認證，並因應政府政策於2023年陸續取得多項LDTs認證，現今再攜手臨床端的醫事檢驗中心，未來可望在臨床單位扮演輔助醫師診斷不可或缺的角色。此外，華聯生技長期結合學、研、醫單位及知識共享機制，解決目前臨床面臨的難題，更積極培育產業所需之創新研發人才，提升產業競爭力與產業發展不遺餘力。

華聯生技掌舵者楊桂華執行長指出，生醫產業面臨資金不足、人才短缺、法規建置等問題，已經不是個人或單一公司可以解決的，需要整個產業動起來，整合彼此間的優勢，才能讓台灣生技產業突破泥淖更往前一大步，更是策略性商業聯盟主要目的。

華聯生技近年除了併購在婦女癌症基因檢測有突出表現的酷氏基因外，本次聯手臨床檢測端的台灣生醫醫事檢驗所，亦將驅動華聯生技下一階段成長，讓華聯生醫體系更加完整，使民眾得以獲得更完整的生醫檢測服務，促進全民福祉。