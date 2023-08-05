抗癌免疫細胞治療再生醫學論壇8/5台中舉辦

天明製藥邀專家學者分享百例治療成果 獲熱烈響應

臺灣即將邁入超高齡社會，從預防慢性疾病到治療，仍有許多未被滿足的醫療需求。第三屆「臺灣癌症免疫細胞治療暨再生醫學發展論壇」首次在臺中亮相，活動由天明製藥(股)、臺北中山天明細胞治療中心主辦。論壇關注癌症免疫細胞治療、幹細胞修補再生脊髓損傷、外泌體促進再生機轉、精準預防失智，慢性病與相關免疫疾病，集結多位醫學中心教授級專家分享，現場吸引近300位醫療機構與民眾出席，聚焦抗癌免疫細胞治療、再生醫學實際治療進展的重要突破。

2023年是臺灣細胞治療重要之年，目前全臺細胞治療技術收案超過1千2百例，免疫細胞治療超過千例、幹細胞收案人次216人、CAR-T全台通過醫療院所持續收案。

主辦單位詹詠寧董事長致詞表示，活動連續三年舉辦，我們意識到免疫細胞治療和再生醫學為癌症等嚴重疾病的治療帶來了巨大的突破。醫療技術與GTP製備中心的健全努力，為病患帶來了更多的希望和潛在的治癒機會，天明製藥位於臺北中山醫院的中山天明細胞治療中心，已通過多項免疫細胞與幹細胞治療計畫，天明製藥專攻自體免疫細胞治療癌症，也與中部中山醫學大學附設醫院、澄清醫院中港分院、光田綜合醫院、臺安醫院雙十分院提出了治療計劃，提供民眾正確治療的機會。本次活動邀請多位教授級專家學者與會發表專題：

■抗癌應用：免疫細胞治療新啟航

曹昌堯 教授 / 中山醫學大學附設醫院免疫細胞治療中心主任

■ 外泌體：從體液、細胞到外泌體治療

楊崑德 教授 / 馬偕紀念醫院醫師研究員/兒童醫院研究部主任

■免疫細胞治療與再生醫學的應用

李冠德 教授 / 臺中榮民總醫院細胞治療與再生醫療中心主任

■ 脊髓損傷後的下肢癱瘓-間質幹細胞治療的初期效果

陳子勇 醫師 / 光田綜合醫院沙鹿院區院長

■精準預防：失智可以被預測？再生醫學與全腦精準檢測

曾文毅 醫師 / 上頂醫學創辦人/臺大醫學院光電醫學研究中心教授

■ 細胞治療的新進展

賴基銘 教授 / 臺北中山醫院天明細胞治療中心院長/天明製藥集團醫療長

本次活動合辦單位：臺中市民眾服務社、中華民國工商建設研究會中區聯誼會、中華文化經貿生技交流協會、中山醫療社團法人中山醫院、中山醫院生殖醫學中心、活力生化科技股份有限公司。邀請多家醫療機構、專科醫師、護理師、藥師，生技醫藥產業出席。

主辦單位天明製藥、中山天明細胞治療中心與現場民眾分享，天明精準GTP細胞製備中心專注研發和生產NK自然殺手細胞、TILs腫瘤浸潤淋巴細胞、CIK細胞與再生醫學MSC產品，與台北中山醫療社團法人中山醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、馬偕紀念醫院、光田綜合醫院、澄清綜合醫院中港分院、中山醫學大學附設醫院、台安醫院雙十分院提出了治療計劃。

天明製藥與臺北中山醫院成立中山天明細胞治療中心，已經通過CIK、 NK自體免疫細胞治療治療，中心邀請多位專業臨床醫師，包括：賴基銘醫師、李世明醫師、吳濬哲醫師、施俊雄醫師、陳文哲醫師等人，並提供精準醫學檢測，以服務民眾。