全台泌尿科醫師發起PSA免費篩檢 為男性健康把關 童醫攜手捍衛前腺

台灣泌尿科醫學會(TUA)發起「台灣泌尿科醫師為男性健康把關 全台四區聯合啟動記者會」，童綜合醫院為中區主場，聯合北區、南區與東區，共同向父親致敬、守護男性泌尿器官，並呼籲社會共同重視男性健康問題。

這次「台灣泌尿科醫師 為男性健康把關 全台四區聯合啟動記者會」是在TUA馮思中理事長率領下，由歐宴泉主委策劃，宣布啟動八月份為「守護男性泌尿系統健康」關懷月，聯合全台北、中、南、東四區醫院及有志一同之泌尿科醫師，同步宣示守護男性泌尿系統健康，後續也將陸續展開各種相關講座、研討會、義診篩檢或公益園遊會等活動，讓國人男性同胞真正感受到八月的溫馨與健康。

台灣泌尿科醫學會齊聚台中童綜合醫院，在父親節將至發起全台醫院免費PSA篩檢，歐宴泉院長表示，民國68年有98位攝護腺癌病患，現在攝護腺癌病人有7118位，罹癌患者增加70倍，呼籲台灣男性篩檢意識要提高，50歲以上男性建議每年進行PSA篩檢，有家族病史40歲即開始篩檢。圖／王妙琴

北區主場由林口長庚醫院主辦，在馮思中理事長與歐宴泉主委號召下，衛福部健保署臺北業務組李純馥組長、台北市衛生局陳彥元局長也一同見證。

不畏颱風，台北市衛生局陳彥元局長，北區由林口長庚醫院泌尿科陳建綸主任，南區為高雄醫學大學附設醫院吳文正副院長，東區為花蓮慈濟醫院泌尿部郭漢崇部長，全台醫院連線在台中童綜合醫院為主場發起PSA免費篩檢。圖／王妙琴

風雨無阻!原本人在北區的馮思中理事長因受颱風停班課影響，特地南下到童醫院進行串連，中區由童綜合醫院主辦，由童醫院童敏哲總院長、童醫院泌尿科許兆畬主任、童醫院達文西中心翁瑋駿主任、童醫院臨床試驗中心林益聖主任、童醫院泌尿科莊毓峰醫師、國軍臺中總醫院航醫科暨健康促進管理中心廖丞晞主任、國軍臺中總醫院泌尿外科沈敬棟主任與豐原醫院泌尿科郭嘉政醫師同步宣示。

衛福部健保署臺北業務組李純馥組長致詞。圖／王妙琴

北區由林口長庚醫院泌尿科陳建綸主任代表。南區為高雄醫學大學附設醫院主辦，由高醫附醫吳文正副院長、屏東榮民總醫院吳東霖院長、高醫附醫泌尿部李香瑩醫師、郭綜合醫院梁景堯副院長、高雄長庚醫院沈元琦醫師及三軍總醫院澎湖分院林大欽醫師同步宣示；東區為花蓮慈濟醫院主辦，由花慈泌尿部郭漢崇部長同步宣示；北中南東四區透過視訊連結陸續致詞，精彩熱鬧為活動揭開序幕。

TUA理事長暨林口長庚醫院副院長馮思中教授表示，許多泌尿系統疾病雖不致命，但卻很容易影響個人社交活動及全家人生活品質；尤其是發生在男性身上時，往往因為扮演家庭經濟支柱或者強者角色，經常輕忽或不肯即時就醫檢查治療，對男性健康的危害更是雪上加霜。 TUA醫療政策暨公共事務委員會主委暨童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉教授更指出，國人都以為男性健康只需著重攝護腺，其實泌尿器官還有腎臟、輸尿管、膀胱、尿道、與陰囊睪丸等內外生殖器都包含其中，因此藉由這個活動希望喚起社會對男性健康的重視，並且呼籲男性朋友也要照顧自己的身體。

TUA理事長暨林口長庚醫院副院長馮思中教授致詞。圖／王妙琴

身為中區的童綜合醫院，與中華民國泌尿腫瘤關懷協會合作，自108年開始進行免費PSA篩檢活動，今年第五度舉辦「童醫院照護爸爸 免費PSA篩檢公益活動起跑」活動，一開始於8/7~8/11每日上午08：30~12：00，在童綜合醫院梧棲院區一樓大廳進行免費PSA篩檢，凡是50歲以上、40歲以上具攝護腺癌家族病史等符合資格之男性民眾，都可以攜帶健保卡到現場進行免費篩檢，不僅免掛號費也免空腹。馮思中理事長也在現場進行PSA篩檢，一同響應這項有意義的活動，希望號召更多民眾一同守護自己的健康。

童綜合醫院泌尿科許兆畬主任表示，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第五，近40年來台灣攝護腺癌發生率增加約70倍及死亡率增加約20倍，並好發於50歲以上男性，早期攝護腺癌病人絕大部分沒有任何症狀，如果合併攝護腺肥大則會有尿道阻塞、頻尿與血尿等症狀，及早檢查及早治療，就可以獲得較好的預後效果。

童敏哲總院長指出，童綜合醫院醫療團隊除了在梧棲院區一樓大廳舉辦為期五天的免費PSA篩檢活動外，也會至中部各鄉鎮進行公益篩檢，希望能照護所有男性朋友的健康，一童攜手捍衛前腺，守護男性健康關鍵。