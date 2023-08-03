洗腎10餘年…她靠畫筆繪出彩色人生 許願：我想活到90歲

臺灣洗腎人數超過8萬人，自醫師宣布洗腎的那天，是否人生就此從彩色變黑白？56歲的張麗寬女士不這麼認為，她主動出擊拿起畫筆，繪出絢麗多彩的人生下半場，當起腎友支持團體之中的陽光，激勵大家拿回「腎」利的自主權。

採訪當天，張女士帶著畫作盛裝出席，氣色紅潤，絲毫看不出來剛完成血液透析。回想11年前，即將與先生步入婚姻之際，卻發現自己罹患腎臟疾病，需要長期洗腎，但先生仍決定堅定地陪伴，兩人互相扶持人生下半場。

本身患有糖尿病和高血壓的她，3年前搬到新竹竹北，透過主治醫師的轉介來到東元綜合醫院接續透析療程。張女士坦言，透析後的身體會很不舒服，像是不寧腿、雙腳無力、疲倦等過度反應，其實很打擊腎友的信心， 尤其當時自己面對陌生、沒有朋友的城市，也曾陷入低潮、心灰意冷，甚至有輕生的念頭，在東元綜合醫院腎臟科范誠宗主治醫師以及先生不斷的鼓勵及開導之下，才提起勇氣去面對重新開始的一切。

心中有所寄託 靠畫筆繪出彩色人生

想改善現況不如起而行！她說，洗腎的人有三分之一時間都躺著，如果不運動腿就沒力，越不動越沒體力，形成惡性循環，所以幫自己安排一周兩天的瑜珈課，也時常跟先生去體育館慢跑、鍛鍊體能，身體感覺活力十足。光運動還不夠，張女士開始自修學畫畫、也學插花，每當不安的情緒襲來，就提起畫筆，用豐富的色彩疊加出絢麗的風景，撫平焦躁的心境，漸漸地沉浸在色彩斑斕的畫布中，畫出興趣、繪出生活重心。現在已經累積300幅畫作，主動參加文化局舉辦的繪畫競賽拿下「佳作」，更因此結交許多同好的朋友，她說：「畫畫讓我感受到信心，穩定心靈，擁有正能量與學習的動力，心裡很富足。」

洗腎是為了好好生活 腎友也能出國旅行

先生擔任台北市風箏推廣協會理事長，夫妻倆經常出國參加協會舉辦的活動，張女士回憶說，去過大陸、印尼、馬爾地夫等，一去就是7、8天，參予活動之餘的時間就在當地觀光。不是說洗腎就不能出遠門，只要在需洗腎的區間內安排好當地的洗腎中心，就能放心遊玩，而他最喜歡出國的地點就是日本，目前已經安排下一次要去北海道。

旅程跟著先生走遍各地，看著風箏在天空中飛揚，開闊自己的視野，任海風帶走累贅的負能量，抒發自己的身心靈。訪問當天，張女士剛從澎湖旅遊回來，開心地分享旅遊景點「奎壁山摩西分海」的美景，讚嘆自己很幸運，在退潮時間看見分海的中央道路，大自然彷彿在鼓勵自己，活出亮麗的人生。

她說:「與病痛掙扎心裡很煎熬，但我必須要克服它、面對它。很感謝范誠宗主任的照顧，他會激勵我要好好加油！來巡房時，也很積極幫我找問題的原因，很替我加油，我很感謝。我想鼓勵跟我一樣的腎友，要找到自己的興趣，不要覺得黯淡無光，找到對生命的熱情，心態上會比較開朗、有寄託、有心靈支撐，人生可以是彩色的，激勵腎友們一起加油！」

洗腎的人生 重新出發的人生

東元綜合醫院腎臟科范誠宗主治醫師說，張女士剛開始的狀態血壓是偏高的，感覺人比較虛腫，沒什麼精神，建議她要調整生活狀態，像是飲食控制、水分控制、身體自我鍛鍊，令范誠宗醫師讚嘆的是，張女士非常積極改善，洗腎不打折扣，配合醫囑，身體數值都往好的方向邁進，貧血也改善了，現在神采奕奕、氣色好很多。

范誠宗醫師說，洗腎治療提供至少百分之十的腎功能，只要願意好好洗腎，食慾體能恢復了，都能穩定健康地生活，所以洗腎治療就是人生「否極泰來」的第一天。雖然這個過程是辛苦的，譬如每周要洗三次，颳風、下雨都要來報到，時間就被綁住了；還要忍痛扎兩針在手部瘻管；把2天的新陳代謝物在4小時治療中清出去，剛洗完，有時身體會不適應，所以每一位腎友都是面對生命挑戰的勇士。然而，活出自己的色彩，洗腎不是唯一的功勞，最重要還是靠自己的努力，飲食適當適量，珍惜生命，知命用命，才不枉此生。

在東元洗腎中心，每位腎友們如同朋友之間相互支持勉勵，不管是飲食、生活起居、身體不適，腎友們都能彼此提供經驗克服病痛，醫院也提供跨科別的整體照顧。每年會安排腎友們一起出遊旅行，像大家庭一樣支撐住彼此，透過張麗寬女士的故事，希望能激勵更多好友，在洗腎的時光，也能夠盡情寫下亮麗的人生故事！