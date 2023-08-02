台灣健康投資報告大公開 各界團體熱烈響應 醫療支出視為健康投資可帶動GDP成長

醫療支出究竟是成本還是投資？中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）委託資誠普華國際財務顧問有限公司（PｗC）進行「2023台灣健康投資報告」，結果顯示現況下台灣經常性醫療保健支出（CHE）的GDP佔比低於比較國家、多項健康指標仍有成長空間。對此，IRPMA於今（２）日舉辦「2023台灣健康投資報告記者會」號召醫界、學界、美國商會、歐洲商會、日本工商會與病友共14個團體共同倡議，呼籲跨黨跨部會打破成本迷思，從根本思維著手，將醫療保健支出視為對健康的投資，才能建立堅韌與永續的醫療環境。

確保重大疾病保護力 健康指標接軌國際

後疫情時代，打造韌性而永續的醫療環境成為世界共同發展目標，台灣在三年防疫過程中成功贏得國際掌聲，長期以來更以優異的健保醫療體系享譽全球，在生醫科技國際競爭力方面處於優勢地位，但根據「2023台灣健康投資報告」，台灣在多項健康指標評比上雖表現不凡，但仍有進步空間：以台灣死亡率前十大的癌症、腦血管疾病及糖尿病為例，對比加拿大、英國、德國以及國情與台灣相似的日本及韓國等五個經濟合作與發展組織（OECD）國家，台灣的標準化死亡率都高於其他國家。此外，依據世界衛生組織提出的全面健康覆蓋指標（UHC），綜合評量各國基本衛生服務涵蓋程度以及醫療財務負擔狀況，台灣與上述國家都存在差距，顯示台灣無論在重大疾病保護力以及醫療可近性上，尚有潛力等待發揮。

醫療支出佔比低 高齡少子化為財政危機雪上加霜

向來以健保制度與醫療高度發展自豪的台灣，為何未能將優秀成果展現在各項指標上？「2023台灣健康投資報告」剖析全球數據發現，醫療保健支出與國民健康水準有相關性，整體而言平均餘命表現較好、癌症相關失能調整人年(DALY) 1有較佳表現的國家，公部門經常性醫療保健支出水準亦較高 。

然而台灣經常性醫療保健支出(CHE)(主要包含醫療服務、藥品消費支出等)GDP佔比僅6.1%，顯低於OECD平均9.6%，藥品支出GDP佔比更只有1.2%。受限預算也嚴重影響醫療資源，以新藥健保給付為例，日本高達95%新藥已納入健保給付，且給付等待時間大多60日以內，最慢不超過90日，反觀台灣，新藥給付生效平均需等待超過700日，給付生效率也持續下滑，2021年統計的6年累積新藥給付生效率僅55%。 近來健保署已努力加速新藥給付，但受限於預算，仍需要各界支持。 2050年起台灣將正式邁入超高齡社會，65歲以上老人將超過7百萬人，預估屆時老年人口每年醫療費用將超過6,200億元，面對可預見的醫療體系挑戰，增加健康投資迫在眉睫，以期許朝打造堅韌與永續醫療環境的共同目標積極邁進。

健康是投資！提高醫療支出反帶動GDP成長

唯有將健康視為投資，才能解套日益沉重的醫療負擔，一來透過健康促進改善國人健康以降低醫療支出，二來透過提升疾病療效，讓病友與家屬得以投入就業創造產值，以同樣實行社會醫療保險制度的日本為例，日本政府2014年將消費稅率自5%提高到8%，2019年再提升至10%，並將稅收用於育兒支持、醫療保健與長照服務等途徑，平均餘命與健康指標表現領先比較國家，值得借鏡。

IRPMA理事長勝間 英仁表示：「對健康醫療的投資，不但能增進大眾的健康與公共衛生，更能帶來經濟、稅收、生產力的成長，以及強化醫療體系的國際接軌以及生醫產業的創新，並強化國家競爭力。」投資在健康醫療，所帶來的好處與影響是遠遠超越健康。世界衛生組織也一再強調，在追求更好健康上的花費，是一種投資，而不是成本。

強化健康投資四大建議！成立行政院健康醫療投資策略小組，盼跨黨跨部會支持

針對健康投資的政策施行，「2023台灣健康投資報告」整合各界意見，提出以下建議：

1. 拓展健保多元財源並改善資源運用效率，全民需有健康投資共識。

2. 參照國際提高醫療支出水準，可將日本醫療保健支出GDP佔比11%作為長期目標，並循序漸進以OECD平均水準8-9%為短期目標。

3. 改善新藥可近性以提升國民健康，並增強我國醫療體系的國際接軌及生醫產業國際競爭力。

4. 成立行政院健康醫療投資策略小組，並將增加健康投資與改善健康指標列為施政目標，推動全政府協作，並持續匯集民間團體意見做為決策考量。

成就堅韌及永續的醫療環境是長久命題，改革亦非一蹴可幾，然而台灣健康醫療水平仍有極大潛能有待發揮，需破釜沉舟建立健康投資觀念，全面檢視台灣醫療支出現況，才能提升台灣醫療保護力，與國際接軌，守護全民健康。