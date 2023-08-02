逢興生技重磅回歸亞洲生技展 集團一站式實力備受矚目

相隔十年，逢興生技再次登上7月27日為期4天亞洲生技大展，此次展會整合集團內台灣荃新以及逢源生技三大生技公司聯手出擊，以集團整合服務的全新模式驚艷全場，贏得業界強力關注與肯定。

集團旗下的三間企業各自在保健食品產業領域都有著深厚的底蘊。台灣荃新作為全球保健原料貿易的重要角色，將世界各地的優質保健原料引進台灣，此次更攜手六大國際知名原料供應商，展出超過二十項獨家代理原料。

逢興生技以研發保健食品而聞名，運用食品化的保健食品擴大市場需求，並提供一站式服務。展會上，展示Nu-Fusion微米化技術、Sec-IN舌下吸收技術、Nutri-Crypt完守三層包覆等專利技術，以及Wel-EGT、Wel-Trigo、Wel-ROS6等專利複方原料，透過生技研發推動台灣農業升級，提升整體競爭力。

逢興生技展示出Nu-Fusion微米化技術、Sec-IN舌下吸收技術、Nutri-Crypt完守三層包覆等專利技術，贏得業界強力關注與肯定。圖／逢興生技提供

而全台唯一榮獲SQF驗證的寵物食品廠逢源生技，憑藉專業寵物保健食品研發製造能力，贏得百位獸醫師的信任與推薦。逢興生技以全球市場為發展目標，將台灣保健品推向世界，睽違十年再次以光彩奪目姿態於亞洲生技大展重新亮相，再度成為產業矚目焦點。

在今年為期四天的生技大展中，逢興生技展區人潮湧進，品牌商與採購主對新原料和多樣化技術表現出濃厚興趣。而集團整合服務的理念亦獲得業界的熱烈回響與認同。逢興生技、台灣荃新與逢源生技在生技大展上的卓越表現，再次彰顯台灣生技產業的活力和創新力。

生技大展中，逢興生技展區吸引許多人潮。圖／逢興生技提供

集團把握此次商機，將持續在生技領域開拓新的機遇，並期待在未來能發揮更大作用，為推動台灣生技產業的發展繼續貢獻。逢興生技集團官網：https://www.welbloom.com.tw/