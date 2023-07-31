SPF生技團隊推出『護衛君』保健品牌 用十輩子安心衛你

淨旦生技成立於2012年，致力於生產高品質 SPF ( Specific Pathogen Free，無特定病原 ) 雞胚蛋，以供國內外生物醫學和疫苗製劑產業使用。淨旦生技是全台唯一符合國際標準之 SPF 精密生產場域，所培養之SPF雞隻不僅經過十輩子的篩選和驗證，飼養過程亦不施打疫苗和抗生素，嚴格管控生長環境，才能出產最純淨、高品的SPF無特定病原雞胚蛋。

淨旦生技董事長邱信富。圖/謝易晏

2020 年起，淨旦生技進一步展開一系列的研究，使用SPF 雞胚蛋的純淨特性生產高品、優質的全方位保健食品。淨旦生技董事長邱信富表示：「SPF雞胚蛋具有優良的免疫反應性和產品安全性，不僅適合用於生物醫學研究，對於生產對抗特定病原的IgY抗體產品更有先天優勢。

2023 年 8 月淨旦生技以新品牌『護衛君』問世，並以『用十輩子 安心衛你』為品牌宣言，推出首支保健產品『護衛君 SPF 蛋黃益生菌』，即以SPF雞胚蛋為核心，生產高效價活性之IgY抗體，並以冷凍乾燥技術製成SPF蛋黃粉，再加上後生元、益生菌、益生質等五大專利益生菌，提供消費者保健產品全新選擇。

護衛君SPF蛋黃益生菌已於佑全保健藥妝、健康人生藥局、電電購、早安健康、蝦皮、MOMO等購物平台及官方網站全面開售。